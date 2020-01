Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ozzy Osbourne choc: “Ho il Parkinson” (22 gennaio)

«Ho il morbo di Parkinson»: questo l’annuncio choc di Ozzy Osbourne, re dell’hard rock. “Il signore delle tenebre” ha sconvolto tutti i suoi seguaci e non: intervenuto ai microfoni di Good Morning America, l’artista ha spiegato che la diagnosi gli è stata fatta un anno fa ed è pronto ad andare in Svizzera per incontrare uno specialista. «Mi sento meglio ora che mi sono aperto, ho parlato ai fan di questa malattia», ha spiegato Ozzy Osbourne: «Nascondere qualcosa è difficile, non ti senti mai a posto con te stesso e ti senti colpevole: era come se avessi finito le scuse da inventarmi». Ricordiamo che il cantante a dicembre ha pubblicato il suo ultimo singolo “Under the Graveyard”, che ha anticipato il nuovo album “Ordinary Man”, in uscita il prossimo 21 febbraio.

Le autorità sanitarie di Pechino hanno annunciato 6 persone decedute a causa della polmonite virale, paragonabile alla Sars. Ad oggi i cinesi affetti da tale virus sono circa 300. I medici hanno accertato che il virus è trasmissibile da una persona all’altra. In Australia e nelle Filippine si segnalano patologie simili. Sedici componenti dello staff medico dell’ospedale di Wuhan hanno contratto il virus, come riferito dal ministero della sanità cinese. La prima vittima contagiata sarebbe una donna di 35 anni residente a Wuhan. La donna, affetta da un presunto raffreddore, si era presentata all’ospedale di Wuhan. In seguito al peggioramento delle sue condizioni fisiche la donna è stata trasferita al nosocomio di Seul dove le è stata diagnosticata una contaminazione del “virus misterioso”. Attualmente le condizioni fisiche della paziente sono stabili. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie il rischio dell’arrivo del virus in Europa sarebbe contenuto. I tre aeroporti in Europa, che hanno i voli diretti a Wuhan, sono monitorati dal servizio sanitario nazionale.

Ultime notizie, carovana di migranti verso Usa

La “Carovana” di migranti – formata da intere famiglie di migranti, ragazzi, bambini, neonati – diretta verso il territorio degli Stati Uniti d’America ha ottenuto il benestare dalle autorità competenti. Migliaia di profughi, che inizialmente erano stati respinti con i lacrimogeni dalle forze dell’ordine, sono entrati in Messico dal Guatemala. Il responsabile della “Carovana” ha fatto sapere in un’intervista che gli immigranti sono entrati in Germana senza incontrare ostacoli ed auspica che tale trattamento venga riservato anche dalla Guardia nazionale messicana.

Ultime notizie, Filippine: aumenta numero evacuati per vulcano

Secondo “Save the Children” il numero delle persone fatte evacuare nella zona del vulcano in eruzione nelle Filippine è aumentato. I sei comuni di Agoncillo, Laurel, Lemery, Taal, Talisay e San Nicolas sono stati abbandonati a causa dell’eruzione. “Save The Children” ha allestito due enormi spazi per ricevere 300.000 mila bambini, dove potranno proseguire gli studi, giocare e ricevere supporto sanitario. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’eruzione più violenta deve ancora manifestarsi. L’economia di intere comunità delle filippine è stata gravemente danneggiata per l’assenza del turismo.

In data 8 gennaio 2020 una bambina di 7 anni è morta a causa di un rogo scoppiato nell’abitazione a Servigliano, la mamma era riuscita a salvare una delle due figlie. Ma le prove a carico della madre sono emerse dall’autopsia e dai rilievi delle forze dell’ordine hanno svelato la dinamica choc: il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha sottoscritto un’ordinanza di custodia cautelare alla madre in carcere, l’accusa è di omicidio volontario. Secondo le prove raccolte dagli inquirenti, la madre avrebbe volutamente acceso il fuoco presso la propria abitazione, dopo avere ammazzato la figlia. Il corpicino della bambina si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Fermo nell’attesa di una nuova ordinanza da parte dell’autorità giudiziaria.



