Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Qatargate, arrestato europarlamentare Pd Cozzolino

Nuovo colpo di scena per quanto riguarda l’indagine Qatargate, le presunte tangenti ricevute da alcuni parlamentari da parte del Qatar. Nelle scorse ore è stato arrestato l’eurodeputato Andrea Cozzolino, la cui immunità parlamentare era stata revocata otto giorni fa. Come riferito dal portale TgCom24.it, il politico è stato portato presso il carcere di Poggioreale e secondo i magistrati del Belgio che stanno indagando avrebbe “ricevuto soldi e regali dal Marocco”.

In stato di fermo invece Marc Tarabella, collega socialista che è stato preso in custodia a seguito di un blitz avvenuto nel suo Paese dalle forze dell’ordine, e il suo ufficio presso il parlamento europeo è stato messo sotto sequestro. Il giudice dovrà decidere nelle prossime ore se anche Tarabella verrà arrestato o meno. Tornando a Cozzolino, esponente del Partito Democratico, l’arresto gli è stato notificato dalla guardia di finanza a Napoli dopo che lo stesso era stato dimesso da una clinica dove era stato ricoverato. Infine rilasciata Monica Rossana Bellini, commercialista di Antonio Panzeri.

Ultime notizie, Giorgia Meloni e l’incontro con Zelensky

Si è tenuto nella giornata di ieri l’incontro annunciato fra il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “La nostra posizione – le parole del premier in conferenza stampa da Bruxelles – è estremamente chiara e coerente sull’Ucraina con un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, militare e civile. L’Ue ritiene di restare al fianco di Kiev con tutti gli strumenti necessari. Ieri a Zelensky ho ribadito la nostra piena disponibilità”.

Al termine del vertice Ue, la leader dei Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Sono molto soddisfatta del risultato di questo Consiglio europeo. Penso valga la pena di approfondire i vari temi nella mattinata in una conferenza stampa che stiamo organizzando”. Nel frattempo continua il gelo fra Italia e Francia dopo che Macron aveva invitato Zelensky a Parigi insieme al Cancelliere tedesco Olaf Scholz, una decisione che Meloni aveva giudicato “inopportuna”. Macron ha controreplicato: “Io rispetto sempre tutti, è una scelta. Una questione di principio”.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: massiccio attacco missilistico russo

Nella giornata di ieri sono proseguiti massicci i bombardamenti dei russi sul territorio ucraino, così come fatto sapere dalle autorità di Kiev. Colpite in particolare delle infrastrutture energetiche e stando a quanto riferito dal governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, sarebbero stati lanciati ben 40 missili Calibur e X101. Nel corso dell’offensiva due missili da crociera russi Kalibr avrebbero addirittura sorvolato lo spazio aereo della Romania, così come affermato dal comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina Valery Zaluzhny attraverso la propria pagina Facebook.

“L’11 febbraio alle 10:18, due missili da crociera Kalibr russi hanno attraversato il confine di Stato dell’Ucraina con la Repubblica di Moldavia. Intorno alle 10:33, questi missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno per poi rientrare nello spazio aereo dell’Ucraina nel punto di intersezione del confine dei tre Stati. I missili sono stati lanciati dal Mar Nero”.

Ultime notizie, 14enne bullizzato ingerisce 30 pastiglie

Choc a Venezia dove un ragazzino di 14 anni ha tentati il suicidio a seguito di una serie di atti di bullismo a scuola. Il giovane è finito in ospedale dopo aver ingerito ben 30 pastiglie, e l’episodio, come riferito da TgCom24.it sarebbe accaduto lo scorso 24 gennaio nel convitto della scuola. Il ragazzino era stato ricoverato presso l’ospedale di Mestre, per poi essere dimesso ed ora è fuori pericolo, ma dopo la vicenda l’istituto ha deciso di prendere provvedimenti.

Il ragazzo è stato convocato ed ha riferito di essere stato continuamente preso in giro ed isolato. “Abbiamo mandato anche esperti esterni – ha fatto sapere il preside della scuola al Corriere del Veneto – anche se credo che il disagio del ragazzo che ha preso le pastiglie arrivi da lontano, ben prima di iniziare la nostra scuola. Tuttavia abbiamo molte difficoltà con i ragazzi che frequentano la prima classe: non sanno che a scuola si sta seduti e calmi, sembra che nessuno gli abbia insegnato come ci si comporta, alcuni di loro – conclude – hanno avuto sanzioni significative, abbiamo attivato anche i nostri psicologi”.

Ultime notizie, morto un operaio nel porto di Civitavecchia

Alberto Motta, un operaio 29enne che stava lavorando nel porto di Civitavecchia come dipendente della società di gestione del terminal container del porto laziale, è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto sulla banchina 25. L’operaio era a bordo di un muletto con il quale stava spostando un container che improvvisamente si è mosso e lo ha travolto uccidendolo sul colpo.

Una tragedia che segue a sole 24 ore di distanza un altro incidente mortale avvenuto nel porto di Trieste, con il 58enne Paolo Borselli, sempre alla guida di un muletto, che è caduto in mare annegando. Sul luogo dell’incidente di Civitavecchia sono arrivate le forze dell’ordine per cercare di capirne le modalità.

Ultime notizie, continua il calo dei casi di Covid

La discesa del numero dei nuovi contagi di Covid è continuata anche questa settimana con il numero totale che è arrivato sotto quota 30mila, fermandosi a 29.620. Con questi dati cala anche il dato dell’incidenza che dai 58 casi registrati ogni 100mila abitanti nella scorsa settimana, è sceso a 52.

Leggera risalita invece per quanto riguarda il valore dell’Rt che passa da 0,68 a 0.73, restando comunque ampiamente sotto la soglia critica pari a 1. In percentuale l’incidenza è scesa del 10%, mentre il dato relativo ai ricoveri ospedalieri fa registrare un calo per le terapie intensive dall’1,8% all’1,6%, mentre per i reparti ordinari si ha una occupazione di posti letto pari al 5,4%, con diminuzione rispetto al 5,8% della settimana precedente.

Ultime notizie, Sicilia colpita duramente dall’ondata di maltempo

Il maltempo che era atteso sull’isola ha portato danni ed allagamenti in molte zone della Sicilia, specialmente nella parte orientale, con molte scuole che sono rimaste chiuse per precauzione. A Siracusa 70 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa degli allagamenti e nell’aeroporto di Catania sono stati cancellati dei voli.

La sferzata di maltempo ha causato problemi anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole minori. Il sindaco di Ragusa ha lanciato un appello ai cittadini che hanno case nelle vicinanze di fiumi invitandoli ad abbandonarle. Molti torrenti erano già in piena ieri pomeriggio e si sono avuti dei crolli di muri e diversi pali che sono caduti a terra a causa del vento forte che ha colpito la zona. In molte località ad altezze superiori sta anche nevicando e la polizia è in allerta così come la protezione civile che sta già operando per aiutare chi ha dovuto lasciare le proprie case.











