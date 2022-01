Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Quirinale, conto alla rovescia per elezione presidente

Scatterà oggi, a partire dalle ore 15:00, la prima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il capo dello stato italiano che succederà a Mattarella. Al momento l’incertezza regna sovrana soprattutto dopo la decisione dell’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, di fare un passo indietro e di rinunciare alla candidatura al Colle. Nel contempo il Centrodestra, che è al governo con Lega e Forza Italia, spinga affinchè rimanga Premier l’attuale primo ministro, Mario Draghi, di conseguenza si cercherà di capire nelle prossime ore quale potrebbe essere il papabile per prendere il posto di Mattarella. Le riserve si scioglieranno solo durante la votazione, ma stando agli addetti ai lavori, difficilmente emergerà un nome già alla prima tornata elettorale.

Nuovo ricovero per il leader di Forza Italia nonché ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, dopo aver comunicato sabato sera di rinunciare alla corsa per il Quirinale, è stato sottoposto a nuovi accertamenti presso l’ospedale San Raffaele di Milano, suo centro di fiducia e polo d’eccellenza non soltanto della Lombardia. Come riferito dall’Adnkronos, Berlusconi sarebbe in ospedale da giovedì scorso per degli esami clinici ma fonti di Forza Italia fanno comunque sapere che l’ex presidente del Milan sta bene e non è affatto in gravi condizioni. Negli ultimi due anni Berlusconi ha fatto speso e volentieri dentro e fuori gli ospedali, e l’ultimo ricovero era avvenuto il mese scorso, a dicembre 2021, a seguito di un malore: in quell’occasione il leader forzista era comunque stato dimesso poco dopo.

Ancora morti sul lavoro in Italia, precisamente 4 nelle ultime 48 ore. Dopo la tragica scomparsa del 18enne Lorenzo Parelli, deceduto all’ultimo giorno dello stage con la scuola, ieri è morto un uomo di 60 anni, tale Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza). Nella mattinata di domenica, prima dell’apertura degli impianti, stava effettuando delle verifiche alle cabinovie quando è stato colpito da una cabina e scivolando ha battuto violentemente la testa ed è quindi deceduto. Nella giornata di sabato, altre due persone avevano perso la vita sempre sul luogo di lavoro.

Non si placano le tensioni fra Ucraina e Russia e di riflesso fra gli Stati Uniti e Mosca. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il Segretario di Stato a stelle e strisce, Antony Blinken, che intervistato dalla Cnn ha ribadito un concetto già espresso più volte nelle ultime settimane: “Se la Russia aggredirà l’Ucraina ci sarà una risposta dura degli Stati Uniti e di tutti i suoi alleati europei”. E ancora: “Qui in gioco c’è la difesa dei principi che sono alla base del diritto internazionale e non possiamo transigere”. Intanto Londra ha accusato il Cremlino di essere pronto ad insediare un leader filorusso a Kiev, una notizia che la Casa Bianca ha definito “preoccupante”. Il futuro “potenziale candidato” premier a Kiev, secondo Londra, dovrebbe “l’ex deputato ucraino Yevhen Murayev”. Emily J. Horne, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, aggiunge: “Questo tipo di complotti sono molto preoccupanti. Il popolo ucraino il diritto sovrano di determinare la propria guida e il proprio futuro e gli Stati Uniti ribadiscono di stare dalla parte degli alleati eletti democraticamente”.

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dell’Australian Open battendo lo spagnolo Carreno Busta in 3 set. Il tennista italiano ora affronterà Monfils. Per Berrettini si tratta della prima volta nei quarti nel torneo australiano e questo gli consente anche di avanzare al sesto posto nella classifica ATP. Nello sci si è disputato il SuperG a Cortina che ha visto il successo di Elena Curtoni, mentre l’altra azzurra Federica Brignone si è classificata quarta. Dopo il successo di ieri in discesa libera oggi Sofia Goggia è caduta e ora si stanno valutando le sue condizioni a causa di una distorsione al ginocchio sinistro che potrebbe anche farle saltare le prossime Olimpiadi.

Un incidente avvenuto pochi minuti alla mezzanotte di domenica ha provocato la morte di 5 giovani. La loro auto si è scontrata con un pullman sulla provinciale che da Brescia arriva al Lago di Garda e il pullman viaggiava in senso opposto all’autovettura. Il pullman era vuoto ed a bordo si trovava solo il conducente che è rimasto leggermente ferito. Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le ambulanze ma tutti i cinque giovani, alcuni di origine straniera, erano già deceduti.

La campagna dei controlli per smantellare la “truffa dei falsi positivi” è iniziata nelle regioni del Nord Italia dove si era avuto notizia di persone positive che si recavano presso le farmacie per effettuare dei tamponi esibendo delle tessere sanitarie di altre persone, che poi tornavano a fare un ulteriore tampone dopo a0 giorni, ottenendo in questo modo il Green Pass per guarigione. Il governatore della Liguria, Toti, ha chiesto ai farmacisti della sua regione di effettuare anche i controlli dell’identitò delle persone chiedendo un documento oltre alla tessera sanitaria.



