Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Riccione: sorelle minorenni morte investite da treno

Dramma nella giornata di ieri a Riccione dove due ragazze sono state investite e uccise da un treno dell’Alta Velocità diretto verso Milano e proveniente da Pescara. L’episodio si è verificato attorno alle ore 7:00 di ieri mattina, e stando ad alcuni testimoni le due giovani sarebbero state viste arrivare alla stazione, come scrive SkyTg24.it, barcollando, nel tentativo di attraversare i binari. “Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30/6.40 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa ma ho subito capito che non era in sè – ha spiegato all’Agi il gestore del bar della stazione di Riccione – mi ha detto – ha continuato – che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino. Successivamente si è allontanata di due metri e si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano quando all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”. In seguito si è scoperto che le due vittime erano due sorelle di 17 e 15 anni originarie di Castenaso, in provincia di Bologna.

Archie in coma a 12 anni, medici vogliono staccare la spina/ Mamma scrive al ministro

Ultime notizie, Putin alla parata della marina

Il presidente della federazione Russa, Vladimir Putin, è tornato allo scoperto nella giornata di ieri, in occasione della parata militare di San Pietroburgo per la Giornata della Marina. Putin ha parlato dei famosi sistemi missilistici ipersonici Tsirkon, la cui consegna inizierà nei prossimi mesi: “La fregata Ammiraglio Gorshkov – ha detto – sarà il primo vettore di missili ipersonici Tsirkon”. I missili di questo tipo sono utilizzati per neutralizzare anche portaerei. “La Russia – ha aggiunto Putin, come si legge sull’agenzia Ansa – garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi”. Nel corso delle celebrazioni il presidente russo ha firmato anche il nuovo regolamento della Marina russa che “delinea i confini e le aree degli interessi nazionali della Russia”.

Downburst, paura in Italia/ Video: violento temporale con grandine e vento a Bari

Ultime notizie, Papa Francesco all’Angelus

E’ tornato a parlare della guerra in Ucraina Papa Francesco. In occasione del consueto Angelus di ieri in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha spiegato: “Pensiamo alle guerre e ai conflitti – parole riportate dall’agenzia Ansa – quasi sempre c’entrano la brama di risorse e ricchezze. Quanti interessi ci sono dietro a una guerra! Di sicuro uno di questi è il commercio delle armi. Questo commercio è uno scandalo a cui non dobbiamo e non possiamo rassegnarci”. E ancora: “Anche durante il viaggio (in Canada, ndr) non ho mai spesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra”. Quindi il Pontefice ha aggiunto: “Se si guardasse alla realtà oggettivamente considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l’unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che La saggezza ispiri passi concreti di pace”.

ESTRAZIONE MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri le cinquine di oggi 31 luglio 2022

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Continua il calo della curva epidemica in tutto il nostro Paese. I nuovi casi di contagio registrati nel bollettino sono stati 36.966 nuovi casi, che, a fronte dei 204,903 tamponi effettuati mostrano un tasso di positività del 18%. I decessi registrati oggi sono stati 83 morti. La riduzione rispetto alle 25 ore precedenti, quando i nuovi casi erano quasi 50mila, è stata netta e conferma l’andamento in discesa. Per quanto riguarda i ricoveri oggi due dati discordanti tra loro con un aumento, seppur limitato a 6 unità, delle terapie intensive, mentre continua la discesa nei reparti ordinari che oggi hanno fatto registrare una diminuzione di 103 unità. Sulla situazione italiana si è espresso anche l’infettivologo genovese Bassetti che ha dichiarato che la caduta di tutte le limitazioni dal 1 agosto è giusta e si devono fare solo delle raccomandazioni, come accade nel resto del mondo.

Ultime notizie, duplice omicidio a Cerignola

Due uomini, padre e figlio di 58 e 25 anni sono stati trovati cadaveri sotto una montagna di rifiuti nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia. Entrambi gli uomini sono stati uccisi con un colpo di pistola alla testa e poi messi in dei sacchi di plastica prima di essere nascosti sotto dei cumuli di tubi di gomma usati per le irrigazioni della campagna. A ritrovare i due corpi sono stati degli agenti di polizia che avevano ricevuto una richiesta da parte dei familiari delle vittime dopo che erano scomparsi da alcuni giorni Le indagini della polizia stanno vagliando tutte le ipotesi, ma dai primi accertamenti la pista della criminalità organizzata sembra essere esclusa.

Ultime notizie, Verstappen vince il GP d’Ungheria di Formula 1

Con una grande rimonta degna della qualifica di campione del mondo in carica ed attuale capoclassifica del mondiale, Max Verstappen su Red Bull si è aggiudicato il GP corso sul circuito dell’Hungaroring a Budapest. Alle sue spalle si è piazzata la coppia dei piloti mercedes con Hamilton secondo e Russel, che era partito dalla pole position, terzo- Male i piloti Ferrari, che hanno conquistato la quarta posizione con Sainz e la sesta con Leclerc, ma soprattutto la strategia sbagliata della casa di Maranello che non ha permesso loro di competere alla pari con gli avversari. Verstappen era partito dalla decima posizione in griglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA