Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Salvini: “Berlino paga le Ong per portare migranti in Italia”

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, è intervenuto ieri sera durante la puntata di Stasera Italia su Rete 4, affrontando il tema dei migranti. Dure le parole del leghista, che ha spiegato che “ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. E’ un fatto”. E ancora: “la sensazione, che è più di una sensazione, è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio, e penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong”.

Poi Salvini ha aggiunto: “Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal comune di Barcellona per portare migrati in Italia – ha aggiunto – ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare migranti in Italia. Questo è nei fatti e da italiano mi infastidisce parecchio”. Sul nuovo rialzo dei tassi della BCE: “La Bce fregandosene delle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese, aumenta il costo del denaro. Lagarde vive su Marte”.P

Ultime notizie, caos migranti a Lampedusa

Continua il caos dei migranti in quel del centro di accoglienza di Lampedusa, l’hotspot di contrada Imbriacola. Nelle ultime 48 ore più di 7.000 stranieri sono giunti sulla piccola isola siciliana, affollando ulteriormente il centro già allo stremo.

Numerose sono state le proteste da parte dei poveretti ospitati nel centro, che chiedono di essere trasferiti, e a poco a poco le autorità stanno smistando gli stessi migranti in altre località italiane ma anche ad Augusta, in Germania. Le telecamere di Morning News, programma di Canale 5, hanno inquadrato anche molti migranti che hanno tentato di scavalcare il muro di cinta dello stesso centro di accoglienza per scappare e cercare fortuna altrove, mentre il vice ministro Tajani si è detto preoccupato spiegando che la situazione “potrebbe peggiorare” e chiedendo aiuto all’Ue.



Ultime notizie, Caivano: nuovo blitz delle forze dell’ordine

Alle prime luci dell’alba di ieri un nuovo maxi blitz delle forze dell’ordine a Caivano, piazza di spaccio e teatro pochi giorni fa di un terribile stupro ai danni di due ragazzine. Circa 400 uomini delle autorità si sono presentati con blindati e due elicotteri per confermare la presenza dello Stato in quella zona a due passi da Napoli dove domenica scorsa si è verificata una stesa intimidatoria.

Nel frattempo è giunta la notizia del rafforzamento della scorta di Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, da anni in prima fila contro la criminalità organizzata: “Non ho ricevuto ulteriori minacce”, ha commentato all’Ansa lo stesso prete, che poi ha parlato del blitz: “Io sono sempre contento quando lo Stato c’è. In qualsiasi forma. Oggi serve questo: bene così”. I fedeli della parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano si sono ritrovati per un momento di preghiera proprio con lo stesso Patriciello: “Mai più piazze di spaccio, mai più stese, siamo stanchi”, hanno chiesto.

Ultime notizie strage Brandizzo: altri 4 indagati

Proseguono le indagini in merito alla strage di Brandizzo, l’incidente ferroviario che ha causato la morte di cinque operai. La notizie di ieri è l’iscrizione sul registro degli indagati di altri 4 dirigenti della Sigifer, l’azienda di Vercelli per cui lavoravano le vittime.

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato in occasione di un’informativa urgente nell’Aula della Camera inerente proprio i fatti di Brandizzo. “Anche un solo morto sul lavoro è troppo – ha detto – come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull’accaduto perché fatti come questi non abbiano a ripetersi”. E ancora: “L’impegno comune è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto e le responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite”. Salvini ha parlato di Rfi, definendola: “Come altre aziende italiane, è tra i migliori posti in Europa, secondo le classifiche, per il basso numero di incidenti”, concludendo che “la sicurezza sul lavoro nei cantieri che apriranno in maniera copiosa è e sarà prioritaria”.

Ultime notizie, l’aumento dei tassi da parte della BCE

La gestione dei tassi da parte della BCE continua nel solco dei mesi precedenti, con i tassi che si alzano di ¼ di punto. La motivazione di questo aumento, secondo l’istituto di Francoforte, è da ricercarsi nell’inflazione che risulta ancora troppo alta. Nello stesso momento in cui la Bce prosegue nella “stretta monetaria”, viene anche rivista al rialzo la stima riguardo alla crescita dei prezzi.

Il tasso principale sale dunque al 4,5%, mentre quello sui depositi diventa del 4%, e quello relativo ai “prestiti marginali” sale al 4,75%. La decisione del direttivo è arrivata dopo un lungo momento di incertezza e nel comunicato emesso alla fine della riunione è indicato che con questo aumento si vuole tenere sotto controllo l’inflazione.

Ultime notizie, continua la corsa verso l’alto dei prezzi dei carburanti

La corsa relativa ai prezzi di benzina e diesel ai distributori continua ed i prezzi del self si è arrivati anche a superare il muro psicologico dei 2 euro al litro. La media nazionale ha raggiunto quota 1,99 euro al litro e in autostrada e sul servito i prezzi sono ancora maggiori. Rialzi importanti anche per il gasolio sia in modalità self che servito. I prezzi che vengono praticati dalle compagnie hanno recepito immediatamente i movimenti dei prezzi alla fonte che continuano a salire e questo ha prodotto la salita dei carburanti.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una altalena meteorologica con le regioni del nord che saranno interessate da temporali sparsi sino a sabato, per poi tornare a godere di sole e temperature più alte, mentre le regioni del sud resteranno solatie anche in questi giorni, con picchi che potranno raggiungere anche i 38 gradi in Sardegna. Una altalena che, secondo i meteorologi, dovrebbe durare almeno sino all’equinozio di settembre. In questi giorni i temporali al nord potrebbero essere intensi, mentre saranno sporadici al centro.

Ultime notizie, gli incidenti sul lavoro

Giornata tragica quella di ieri per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. All’aeroporto di Bologna un operaio di 52anni che stava lavorando al rifacimento del manto di una pista, è stato investito e schiacciato da un mezzo che stava effettuando la retromarcia. Il mezzo investitore appartiene alla ditta dell’operaio ucciso, la Frantoio Fondovalle. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì alle 3.00. Sul luogo dell’incidente sono arrivati polizia, 118 e personale della Medicina del lavoro. A San Polo di Piave, in provincia di Treviso, due operai sono caduti all’interno di una cisterna della cantina Cà di Rajo.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio ed ha portato alla morte di uno dei due operai, mentre l’altro è rimasto ferito e si trova attualmente in ospedale. Il terzo incidente è avvenuto presso il porto di Salerno, a bordo di una nave appartenente alla Caronte & Tourist, la Cartour Delta. Nell’incidente sono stati coinvolti il primo ed il secondo ufficiale che prestavano servizio a bordo della nave di tipo “ro-ro”. Antonio Donato, primo ufficiale 29enne, è morto sul colpo, mentre il secondo si trova in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto mentre i due stavano eseguendo delle operazioni di carico e scarico.











