Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: sparatoria in palazzo a Firenze, 2 feriti (12 giugno)

Ultime notizie da Firenze, dove i carabinieri fanno sapere che una sparatoria si è verificata nel primo pomeriggio di domenica all’interno di un palazzo in via Baracca, dove due uomini hanno esploso colpi d’arma da fuoco, l’uno all’indirizzo dell’altro. Al termine della sparatoria, si legge sul sito dell’ANSA, entrambi gli uomini sono stati ricoverati all’ospedale di Careggi, dove uno dei due verserebbe in gravi condizioni. I carabinieri sono intervenuti sul posto insieme al pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze. Secondo quanto emerso fino a questo momento, tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Le indagini sono eseguite dai carabinieri del reparto operativo.

Ultime notizie sul fronte sanitario: i dati odierni del Coronavirus pubblicati sul bollettino emesso dal Ministero della Salute indicano un numero di nuovi contagi pari a 18.678, con una leggera diminuzione rispetto agli oltre 22mila di ieri. Scender il numero dei decessi in 24 ore, dai 60 di ieri ai 26 di oggi e nel medesimo arco temporale sono guarite 18.036 persone. Infine, diamo uno sguardo agli ospedali: le terapie intensive fanno segnare un buon -10 ricoverati, mentre nei reparti ordinari le degenze sono cresciute di 42 unità.

La giornata sportiva di sabato, che si è conclusa con la sfida calcistica tra Inghilterra e Italia nell’ambito della Nations League (0-0 il punteggio finale), ha visto Matteo Berrettini conquistare la finale del torneo di Stoccarda battendo il padrone di casa Otte in due set, entrambi terminati al tie-break. Il romano oggi sarà opposto ad Andy Murray. Un risultato importante per il tennista italiano, che è tornato a giocare proprio in occasione del torneo tedesco sull’erba dopo i problemi alla mano, in preparazione del torneo di Wimbledon, dove lo scorso anno raggiunse la finale. Per quanto riguarda invece la Formula Uno, il ferrarista Charles Leclerc ha conquistato la pole position sul circuito di Baku nel GP dell’Azerbaijan, precedendo i due piloti della Red Bull, Perez e Verstappen, ed il compagno di squadra Sainz, quarto. Sesta pole in 8 GP per il ferrarista, ma in gara le cose non sono andate per il verso giusto: un guasto al motore l’ha costretto al ritiro dopo appena 21 giri. Out anche l’altro ferrarista Sainz.

Ultime notizie, ritrovati i resti dell’elicottero disperso: nessun superstite.

È precipitato al suolo sul monte Cusna l’elicottero che era disperso ormai da due giorni. Le squadre di soccorso hanno trovato sia i rottami del velivolo che i corpi dei 6 passeggeri e del pilota. L’elicottero ha sbattuto a terra sul greto del torrente Lama, nella zona del passo degli scaloni. Su questo incidente sta indagando la procura di Reggio Emilia. Oltre al pilota, sono morti tutti i passeggeri, quattro dei quali turchi e due libanesi. Si tratta di imprenditori in Italia per concludere affari. L’area nella quale si è schiantato l’elicottero è ora sotto sequestro e nella zona è tutto bruciato. I viaggi dell’elicottero, del tipo Augusta Koala, che si stavano effettuando da qualche giorno, servivano per trasportare gli imprenditori dalla Toscana, dove si svolgeva la fiera “it’s Tissue” fino al Veneto presso una azienda trevigiana, la Roto Cart.

Ultime notizie: trovato morto in casa a Lecce un 76enne incappucciato

Un uomo di 76 anni, Donato Montinaro, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Lecce. Era legato al tavolo con delle fascette e incappucciato, con sul corpo ferite provocate da un’arma da taglio. La morte potrebbe essere stata provocata da un colpo dato con un oggetto contundente. L’uomo viveva insieme alla figlia disabile di 48 anni ed era un falegname in pensione. Il ritrovamento è stato effettuato dalla donna delle pulizie, che ha subito allertato i carabinieri che hanno subito constatato la morte per assassinio.

Ultime notizie, omicidio-suicidio a Legnano

Un omicidio-suicidio è avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Vanzaghello, nelle vicinanze di Legnano. Una donna di 57 anni, Daniela Randazzo, ha ucciso un uomo, il 62enne Franco Deidda, sparandogli un colpo di pistola mentre si trovava in camera da letto, poi si è gettata dal balcone dell’appartamento con in mano la pistola, schiantandosi sull’asfalto sottostante. I soccorsi sono stati chiamati da una vicina, che si era insospettita a causa dello sparo e poi ha visto il corpo della donna a terra. Dopo aver riscontrato la morte della donna, i soccorritori sono entrati in casa, scoprendo anche il cadavere in camera da letto con un foro nella tempia, causato dal colpo di pistola.











