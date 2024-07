Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, standing ovation per Donald Trump alla convention Repubblicana

Secondo giorno di convention Repubblicana con tanto di standing ovation per Donald Trump. Il candidato presidente, presentatosi sempre con la ferita all’orecchio, ha confermato il 39enne Vance come suo vice e sabato prossimo terrà il suo primo comizio dopo l’attentato degli scorsi giorni.

Nel frattempo è aumentata la sicurezza attorno al commander in chief dopo aver rischiato la vita e la polizia fermato un 21enne armato, oltre che aver ucciso un barbone. Da segnalare infine le parole del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui Kamala Harris, la sua vice, farà la presidente (ma dopo il suo eventuale secondo mandato), mentre la CNN narra di un presunto piano dell’Iran per uccidere Donald Trump.

Una vera e propria svolta quella che si è verificata ieri mattina in merito all’omicidio della povera Pierina Paganelli, la 78enne ammazzata il 3 ottobre scorso a Rimini con 29 coltellate: per l’assassinio è stato incarcerato Louis Dassilva, accusato di omicidio volontario.

Il 34enne di origini senegalese è stato l’unico indagato in tutta la vicenda, e secondo quanto sottolineano gli inquirenti sarebbe stato proprio lui a essere inquadrato dalle telecamere della farmacia vicina alla zona di via del Ciclamino durante le ore in cui Pierina Paganelli veniva presumibilmente uccisa. Gli investigatori si sono sempre soffermati sulla figura di Louis Dassilva anche per via del suo rapporto extra coniugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima, che potrebbe rappresentare il movente dell’omicidio.

Ultime notizie, turista francese aggredito da un orso in Trentino

Un turista francese è stato aggredito negli scorsi giorni in Trentino Alto Adige da un orso. La vittima, come riferisce RaiNews, è un 43enne che fortunatamente è sopravvissuto, riportando però delle ferite agli arti.

L’episodio si è verificato di preciso in località Naroncolo, nel comune di Dro, in provincia di Trento: il turista era uscito al mattino per una corsa quanto è appunto stato aggredito dall’orso: una volta lanciato l’allarme sul posto si sono riversate le autorità e i soccorsi, anche con un elicottero, evidentemente per via delle ferite molto serie. Non sono certe le condizioni fisiche del 43enne: tutte le indagini del caso sono in corso.

Ultime notizie, Elon Musk finanzierà la campagna di Donald Trump

Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, rompe finalmente gli indugi e annuncia il suo finanziamento alla campagna elettorale di Donald Trump. L’ex presidente americano, vittima di un attentato negli scorsi giorni che fortunatamente gli ha solo ferito l’orecchio destro, riceverà dal manager di origini sudafricane ben 45 milioni di dollari ogni mese, così come sottolineato dal Wall Street Journal.

Musk finanzierà il cosiddetto America Pac, un comunicato che avrà il compito appunto di convincere gli elettori a votare per Trump. E’ stato creato lo scorso mese di giugno ed ha l’obiettivo di fare in modo che si voti in anticipo, soprattutto nei cosiddetti Swing States, gli stati in bilico, dove Joe Biden ha investito milioni.

Ultime notizie, Roberta Metsola confermata presidente del Pe

Grazie ad una maggioranza record di 562 voti, la deputata maltese Roberta Metsola è stata confermata presidente del Parlamento Europeo. Le votazioni si sono svolte a scrutinio segreto con 699 votanti. L’altra candidata alla presidenza, Irene Montero, ha ottenuto soltanto 61 voti. Nel suo discorso di insediamento la Metsola ha ringraziato gli eurodeputati per la fiducia che le è stata accordata e ha citato tra gli altri sia De Gasperi che Giulia Cecchettin.

Proseguono invece le trattative tra i vari gruppi per la conferma della tedesca Ursula Von der Leyen come capo della Commissione. Nelle ultime ore si sono registrati i si sia del gruppo indipendentista fiammingo che dei belgi, mentre i polacchi del Pis hanno espresso la loro contrarietà. Sempre in bilico la posizione di Giorgia Meloni.

Ultime notizie, a Venezia l’assessore Renato Boraso agli arresti con l’accusa di corruzione

Renato Boraso, assessore del Comune di Venezia, è stato messo agli arresti accusato di corruzione, insieme ad altr1 17 persone tra i quali funzionari di società che hanno partecipazioni con il comune lagunare e imprenditori.

Un avviso di garanzia è stato notificato anche al sindaco Brugnaro, ed il procuratore capo di Venezia ha dichiarato che si tratta di un atto emesso a sua tutela. Boraso nella giunta guidata da Brugnaro ricopre l’incarico di assessore alla mobilità. Tra gli indagati anche altri esponenti del comune come il direttore generale ed il capo e vicecapo del Gabinetto.

Ultime notizie, il ritiro di Giorgio Minisini

Il 28enne campione di nuoto artistico Giorgio Minisini, ha annunciato il suo ritiro dall’attività, dopo la disputa dei campionati nazionali della sua specialità, a Roma. Minisini è stato più volte medagliato in occasione di manifestazioni importanti come mondiali ed europei, ma non è stato selezionato nella squadra per le Olimpiadi di Parigi e per questo ha deciso di lasciare dopo essere stato un pionire del nuoto artistico al maschile in Italia.

Ultime notizie, Philipsen vince in volata al Tour de France

Il belga Jasper Philipsen ha vinto la tappa del Tour de France che si concludeva a Nimes. Il corridore della formazione Alpecin-Deceunick ha vinto la volata dopo essere stato lanciato dal compagno di squadra Van Der Poel. Per lui si tratta della terza vittoria in questa edizione del Tour.

La tappa, la sedicesima, si è svolta dopo il giorno di riposo di ieri ed era l’ultima occasione per i velocisti al Tour. Durante la tappa ci sono state varie fughe ma tutte riassorbire e poi la volata finale a ranghi completi che ha visto il successo del belga. In classifica generale nessun cambiamento e maglia gialla sempre per Tadej Pogacar.

Ultime notizie, Vasto incendio a Montalbano Jonico

Un vasto incendio con fiamme che sono arrivate vicino alle case e alcune auto bruciate, è stato registrato oggi a Montalbano Ionico, cittadina in provincia di Matera. A causa dell’incendio è in pericolo la Riserva dei Calanchi.

Gli uomini della locale sezione della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono in azione per cercare di limitare le fiamme che sono arrivate a lambire le case ed è stato anche allertato un Canadair. Oltre alle fiamme l’incendio ha prodotto anche un denso fumo nero che rende più difficoltose le operazioni dei soccorritori.











