Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video tv Rai 2: 16^ tappa a Nimes (oggi 16 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: “RIPOSO” DOPO LE GRANDI FATICHE!

Inizia la terza settimana con la diretta del Tour de France 2024: martedì 16 luglio, dopo il tradizionale giorno di riposo, vivremo infatti la Gruissan-Nimes che ci introduce al gran finale della Grande Boucle. Siamo alla sedicesima tappa, e quanto visto nei giorni precedenti dovrebbe aver già risolto il grande dilemma: Tadej Pogacar ha realmente fatto le onde tra sabato e domenica, vincendo entrambe le tappe di montagna e staccando ulteriormente un Jonas Vingegaard encomiabile, ma che ha dovuto pagare dazio e adesso in classifica paga oltre tre minuti di ritardo, una sentenza che francamente appare inappellabile.

Pogacar dunque signore e padrone nella diretta del Tour de France 2024, con il capolavoro sul Plateau de Beille quando si è messo a ruota di Vingegaard che lo aveva attaccato e poi, nel momento in cui ha capito che il danese non ne aveva più, lo ha lasciato sul posto andandosi a prendere la seconda vittoria in altrettanti giorni, e lasciando intendere che per almeno quest’anno la storia sia stata scritta. Adesso la terza settimana inizia con la sedicesima tappa che sarà terreno buono per i velocisti, un ideale “riposo” per tutti i big di classifica che si sono tanto impegnati nello scorso weekend; vedremo come andranno le cose tra poco nella diretta del Tour de France 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che la diretta tv del Tour de France 2024 sarà fruibile in chiaro per tutti gli appassionati, che la potranno seguire su Rai Due fin dall’orario in cui si aprirà il collegamento e poi avranno la possibilità di assistere al quotidiano Processo alla Tappa, con le interviste ai protagonisti e gli approfondimenti da studio a quanto accaduto. In assenza di un televisore la sedicesima tappa del Tour de France 2024 è accessibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: infatti, come ormai sappiamo, basterà rivolgersi al sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 16^ TAPPA

Abbiamo già detto che la sedicesima tappa del Tour de France 2024 sarà terreno per velocisti: effettivamente il percorso è quasi del tutto pianeggiante, anche se avremo comunque un GPM di quarta categoria. Si parte da Gruissan alle ore 13:30 e comunque si pedalerà abbastanza, perché avremo una tappa da 188 chilometri; come detto i primi chilometri sono assolutamente in pianura con qualche tratto di leggerissima ascesa ma siamo davvero ai dettagli, come per arrivare al traguardo volante di Les Mattelles con un dislivello di circa 230 metri, davvero poca cosa. Si procede poi verso il Cote du Fambetou: parliamo del GPM di quarta categoria, 1,2 Km al 5% di pendenza media.

Chiaramente una salita che potrebbe anche portare qualcuno a tentare iniziative, ma che non può essere considerata un’ascesa da grande selezione; la strada nella sedicesima tappa scende ancora arrivando ai 53 metri di altitudine di Calvisson, qui siamo al chilometro 148 e da lì in avanti avremo gli ultimi 40 di piano, con possibile gruppo nuovamente compatto lungo il percorso per poi arrivare alla volata con la quale si definirà il vincitore della sedicesima tappa. Sarà comunque molto interessante scoprire quello che succederà durante la diretta del Tour de France 2024 oggi…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 61h56’24”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 3’09”

3. Remco Evenepoel (Bel) a 5’19”

4. Joao Almeida (Por) a 10’54”

5. Mikel Landa (Spa) a 11’21”

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 11’27”

7. Adam Yates (Gbr) a 13’38”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 15’48”

9. Derek Gee (Can) a 16’12”

