Omicidio Pierina Paganelli, arrestato Louis Dassilva/ 34enne senegalese in carcere da questa mattina

Clamoroso colpo di scena per quanto riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa ad ottobre del 2023 con ben 29 coltellate, trovate senza vita davanti al garage di casa della sua abitazione sita in Rimini. Nelle scorse ore, come si legge su SkyTg24.it, è stato arrestato Louis Dassilva, quello che fino ad oggi era l’unico indagato per la vicenda. L’uomo è il vicino di casa di Pierina Paganelli, marito di Valeria Bortolucci ed ex “amante” di Manuela Bianchi, la nuora della vittima. Il 34enne originario del Senegal era finito sul registro degli indagati il maggio scorso, dopo di che era stato sentito in questura un paio di settimane fa, e nelle scorse ore la svelta.

Dalle ore 5:00 di questa mattina la squadra mobile di Rimini si è recata presso via del Ciclamino, notificando quindi a Louis Dassilva la custodia cautelare in carcere. Evidentemente coloro che stanno indagando da mesi su questa vicenda hanno individuato degli indizi che spingerebbero verso l’indagato, molto probabilmente delle tracce di dna sul corpo della donna dopo l’omicidio di Pierina Paganelli.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, ARRESTATO LOUIS DASSILVA: L’INTERAZIONE CON IL CADAVERE

Louis Dassilva, che è sempre stato a disposizione degli inquirenti, ha spiegato di aver interagito con il cadavere della 79enne, ma solo per accertarsi che fosse viva o morta, tastandole quindi il collo o il polso, ma quasi sicuramente chi sta indagando avrà trovato altro.

Questa mattina, intanto, come riferisce SkyTg24.it, è attesa Manuela Bianchi in questura per essere ascoltata dal sostituto procuratore, Daniele Paci, ma solo come persona informata dai fatti in merito all’omicidio della suocera, Pierina Paganelli. Louis Dassilva, come dicevamo sopra, era stato sentito lo scorso 25 giugno in Procura assieme al suo avvocato e alla nota criminologa Roberta Bruzzone, che spesso e volentieri è comparsa in tv nelle ultime settimane, in difesa, giustamente, del suo assistito. Dassilva sembrava inizialmente propenso a non parlare durante l’interrogatorio, per poi decidere di non avvalersi della facoltà di non rispondere, confermando le precedenti versioni fornite agli investigatori.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, ARRESTATO LOUIS DASSILVA: PERCHÈ L’AVREBBE UCCISA?

Ma qualora venisse confermato l’arresto, perchè Louis Dassilva avrebbe dovuto compiere l’omicidio di Pierina Paganelli? E’ probabile che gli inquirenti pensino che la donna potesse aver scoperto la relazione fra lo stesso arrestato e la nuora Manuela Bianchi, magari minacciando di riferire il tutto alla moglie di Louis, Valeria Bartolucci. Sono solamente ipotesi, ma si è indagato molto in ambito famigliare da quando è stato scoperto il corpo della donna, con gli inquirenti convinti che il colpevole si trovasse nella cerchia più vicina all’anziana signora membro dei Testimoni di Geova.

A pesare anche il famoso filmato della telecamere di sorveglianza della farmacia sita in zona di via del Ciclamino in cui si intravede un uomo passare con un sacco: stava andando a buttare la spazzatura o magari era l'assassino che cercava di disfarsi dei suoi vestiti sporchi di sangue? Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.











