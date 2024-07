La seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024 di Parigi per l’Italia, arriva ancora dal nuoto. Dopo quella di Martinenghi è stato Thomas Ceccon ieri sera a salire sul gradino più alto del podio, battendo tutti nei 100 metri dorso maschile. 5

2 secondi netti il tempo dell’italiano, davanti al cinese Xu e all’americano Ryan Murphy. Una vittoria strepitosa quella del giovane atleta 23enne che era partito male ma che è stato poi protagonista di un grande recupero battendo di 32 centesimi l’avversario cinese e di 39 lo statunitense, nonostante dopo la prima vasca fosse sotto di 22 centesimi. Ovviamente super soddisfatto lo stesso Ceccon che dopo la vittoria ha raccontato di sognare quella medaglia fin da ragazzino.

Ultime notizie, Maduro riconfermato presidente in Venezuela

Il nuovo presidente del Venezuela è ancora una volta l’uscente Nicolas Maduro. Nella giornata di ieri è arrivato l’esito delle elezioni nel Paese dell’America Latina e per Maduro sono stati scrutinati 5.150.092 voti, il 51,2 per cento del totale, contro il 44,02 per cento di voti del suo sfidante, Edmundo Gonzalez Urrutia, che si è fermato invece a 4,4 milioni di voti, così come annunciato dal Consiglio elettorale nazionale.

Ha votato il 59 per cento del Paese e il Consiglio ha denunciato “un massiccio attacco hacker” che avrebbe causato ritardi nel conteggio dei voti. Al di là del problema tecnico, l’opposizione ha denunciato delle irregolarità nello scrutinio dei voti; questo quanto sostiene la Piattaforma Unitaria Democratica (Pud) secondo cui il Consiglio avrebbe ritardato la trasmissione dei risultati in molti centri ed inoltre, come spiegato da Delsa Solórzano, sarebbe stato impedito “ai nostri testimoni di ottenere i verbali e sono stati allontanati dai loro seggi elettorali”.

Ultime notizie, previsioni meteo: pausa dal caldo africano in arrivo?

Secondo le previsioni meteo de IlMeteo.it, il caldo africano potrebbe prendersi una pausa nei prossimi giorni, precisamente da giovedì. Tutto merito di una bassa pressione che si posizionerà sulla Scozia e che farà sentire i suoi effetti anche sull’Italia.

Sarà una boccata d’ossigeno per il nostro Paese, stretto nella morsa del caldo ormai da inizio mese, soprattutto nelle città del centro e del sud, dove la colonnina di mercurio ha superato ampiamente i 30 gradi durante lo scorso weekend. Oggi sarà intanto un’altra giornata di passione con le massime che raggiungeranno i 36 gradi al nord (con afa) e al sud, e i 39 al centro.

Ultime notizie, celebrati i funerali delle 3 vittime di Scampia

Ieri mattina alle ore 9:00 si sono celebrati i funerali delle tre vittime di Scampia a seguito del crollo del ballatoio presso la Vela celeste. Erano attese circa 2.000 persone, ma visto il caldo e vista la protesta, diverse sedie sono rimaste vuote, come sottolineato da Skytg24.it.

A celebrare il funerale l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, che si è detto convinto che gli abitanti di Scampi supereranno anche questa ennesima tragedia, e che torneranno più forti di prima. Inoltre, l’esponente della Chiesa, durante l’omelia, ha messo in guardia dal non apporre etichette frettolose agli stessi cittadini di Scampia, ricordando anche le altre vittime del crollo della Vela, i numerosi feriti che si trovano ancora in ospedale.

Ultime notizie, evitato un suicidio a Como

Una giovane ragazza 22enne che era salita sul tetto di un supermercato con l’intenzione di gettarsi nel vuoto, è stata salvata dall’intervento di 3 poliziotti, che l’hanno boccata e poi portata in salvo. Dopo diversi attimi di paura c’è stato anche un lungo abbraccio tra la giovane aspirante suicida e la poliziotta. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio a Camerlata, uno dei quartieri della città lariana, I poliziotti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazi9one di un possibile suicidio.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Giulianova con un morto

Un operaio 57enne che stava lavorando in un cantiere edile di Giulianova, è caduto da un’impalcatura, ed è morto sul colpo. Inutili gli interventi dei mezzi di soccorso che sono arrivati sul luogo dell’incidente in breve tempo. L’incidente si è registrato ieri mattina alle 11.30 e la caisa della caduta nel vuoto sembra essere stata una perdita di equilibrio.

Ultime notizie, Carlos Sainz passa alla Williams

Il pilota della Ferrari, che nel 2025 sarà sostituito a bordo della rossa di Maranello da Lewis Hamilton, ha trovato la nuova scuderia, la Williams. La notizia è stata ufficializzata oggi ed il 29enne pilota spagnolo ha firmato un contratto della durata di 2 anni con opzione per una terza stagione. In totale Sainz porta in dote finora 1100 punti guadagnati in 10 anni nel “circus” con tre successi e 23 podi totali.

Ultime notizie, inaugurata a Pechino la mostra su Marco Polo

Nell’ambito della sua visita a Pechino, la Premier Meloni ha inaugurato la mostra su Marco Polo sottolineando ancora una volta il legame esistente tra le due nazioni e dicendo che questo legame è basato sul rispetto reciproco, ma che nei prossimi anni deve essere reso più solido. L’esposizione inaugurata dalla Meloni nei locali del Millennium serve per celebrare la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

La mostra si intitola “Un viaggio di conoscenze” che sottolinea come il viaggiatore veneziano fi capace di stabile una forte connessione tra due mondi così diversi tra di loro. Giorfia Meloni ha sottolineato la grandezza di Marco Polo e nella mostra sono comprese 135 opere tra le quali monete e vedute veneziane e la Bibbia di Marco Polo, oltre ad una edizione originale de “Il Milione”.