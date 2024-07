CARLOS SAINZ ALLA WILLIAMS, ACCORDO CON CLAUSOLA

Carlos Sainz alla Williams, addio Ferrari dal 2025. Nel primo giorno di pausa estiva dopo il GP del Belgio vinto da Lewis Hamilton dopo la squalifica di George Russell a fine gara, si scatena subito il mercato piloti con l’ufficialità dello spagnolo

L’arrivo del sette volte campione del mondo alla Ferrari ha naturalmente scomodato Carlos Sainz che si è trovato dunque una nuova scuderia. Le voci che lo vedevano sulla monoposto della scuderia brittanica sono diventate realtà grazie ad un dettaglio non indifferente.

Ci riferiamo, come riporta La Gazzetta dello Sport, ad una clausola che permetterebbe a Sainz di liberarsi dall’accordo se dovesse arrivare la proposta da Mercedes o Red Bull. Se ciò non dovesse succede, Sainz si “consolerà” rimanendo alla Williams con uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro a stagione.

CARLOS SAINZ ALLA WILLIAMS, SI SCATENA IL MERCATO PILOTI

Carlos Sainz alla Williams, addio Ferrari dal 2025. Adesso che succede? In Ferrari non si fanno problemi, anzi, diciamo che il problema era per lo spagnolo che con l’arrivo di Hamilton sulla rossa era obbligato a guardarsi intorno.

Più che altro l’arrivo di Sainz alla Williams scatena un effetto dominio interessantissimo. Audi e Alpine erano tra le interessate nella corsa all’ormai ex Ferrari e sono rimaste a mani vuote. Un altro pilota che rischia l’addio è Perez alla Red Bull.

I numeri del messicano sono disastrosi con meno di 30 punti nelle ultime otto gare (28) e il numero “zero” alla voce “vittorie”, l’unico pilota di una top scuderia ad aver mancato l’appuntamento con la vittoria. Al suo posto uno tra Lawson, Tsunoda e Ricciardo, quest’ultimo il favorito assoluto.