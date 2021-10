Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, torna il Lockdown in Russia: chiusure fino al 7-11

Torna una sorta di mezzo lockdown in Russia, precisamente a Mosca, a causa del rialzo importante dei contagi nelle ultime due settimane. Da ieri fino al prossimo 7 novembre incluso, come fa sapere l’Ansa citando la testata online Meduza, saranno chiusi bar e ristoranti, nonché i negozi che non vendono alimentari e tutto ciò che di fatto non rappresenta un bene essenziale, quindi parrucchieri, cinema, palestre e via discorrendo. Chiuse anche le scuole, mentre rimarranno aperti tutti i supermercati e il settore del cibo, con l’aggiunta della possibilità per bar e ristoranti di effettuare servizio da asporto o domicilio. Il covid sta quindi tornando a mordere, con un colpo di coda, in Europa, ed in particolare nelle nazioni dove è ancora troppo basso il livello di vaccinazione: in Russia solamente il 35 per cento circa della popolazione è immunizzato.

Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice del centrodestra presso villa Grande, alla presenza del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di quello della Lega, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio è giunto all’appuntamento con i due capogruppo del partito, Senato e Camera, anticipato dai ministri leghisti, mentre Berlusconi, prima del vertice, aveva colloquiato con i dirigenti del partito e i ministri di Forza Italia, alla presenza anche di Gianni Letta. Il gruppo farà il punto della situazione dopo le elezioni amministrative delle scorse settimane, che hanno visto una netta sconfitta proprio del Centrodestra, parlando anche delle mosse future a livello di governo e del Quirinale. Forza Italia è apparsa ben più moderata rispetto alla Lega negli ultimi mesi e secondo gli addetti ai lavori alcune posizioni tenute dal carroccio non sono piaciute ai suoi elettori.

Ultime notizie, ucciso lo chef Alessio Madeddu

Alessio Madeddu, lo chef sardo che aveva conquistato il pubblico televisivo partecipando al programma “4 Ristoranti” nel 2018, è stato ucciso proprio nel suo locale, “Sabor’e mari” a Porto Budello, uno degli angoli migliori del Sud Sardegna. Oltre a partecipare al programma condotto da Alessandro Borghese, Alessio Madeddu era impegnato anche con una emittente locale, “Eja tu” dove presentava i suoi piatti rustici a ritmo di rock. Per lui anche una avventura più triste, quella che l’aveva visto, nel mese di novembre dello scorso anno, assalire una pattuglia dei carabinieri con la sua ruspa. Alessio Madeddu era un personaggio caratteristico, con barba lunga e bandana, con il grembiule da cuoco indossato sopra una t-shirt. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine l’omicidio è avvenuto nella notte con un’arma da taglio.

Allerta rossa a Catania per un’ondata di maltempo che non sembra voler trovare la parola fine. Negli scorsi giorni il ciclone che si è abbattuto su tutto l’etneo, causando anche tre morti e danni per milioni di euro, si è di fatto trasformato in uragano con raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora. Secondo le previsioni meteo oggi potrebbe essere la giornata più difficile per il catanese, visto che l’uragano potrebbe raggiungere il suo massimo per poi spostarsi velocemente verso la Calabria. Nella giornata di ieri è stata intanto ritrovata l’ultima vittima accertata, la 61enne Angela Caniglia, che era dispersa da quattro giorni da Scordia, uno dei comuni maggiormente colpiti dal disastro. Il timore degli esperti è che anche nelle prossime ore possano verificarsi danni ingenti, e di conseguenza tutte le scuole e gli uffici pubblici, già chiusi dalla giornata di ieri, resteranno con le serrande abbassate, e non riapriranno molto probabilmente se non fino a lunedì prossimo. Previsti nelle prossime ore rovesci di forte intensità, grandinate, raffiche di vento, e rischio di mareggiate.

In rialzo i nuovi contagi nel bollettino di ieri del coronavirus, con 4.866 casi contro i 4.598 di ieri. Invariato il numero dei decessi, 50. Nello stesso tempo con l’aumento del numero dei tamponi, che oggi sono stati 570.335 il tasso di positività è sceso dall’1% allo 0,9%. Aumento di 6 unità per quanto riguarda le terapie intensive, con 347 ricoverati in totale, mentre nei reparti ordinari c’è stata una diminuzione di 6 unità, con il nuovo totale che è di 2.609.

Anche il gigante cinese si trova a combattere contro la crisi energetica che sta colpendo tutto il mondo. L’aumento dei costi dei carburanti e la difficoltà del reperimento stanno mettendo in difficoltà il paese e si sta assistendo a numerosi blackout, caudati anche dalla mancanza del gas naturale. Il governo cinese sta pensando di razionare il diesel.

Il numero dei casi quotidiani di contagio nella Repubblica del Monte Titano ha fatto registrare un nuovo picco, portandosi al massimo della terza ondata e per questo si sta pensando ad una retromarcia con il nuovo obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi, che era stato tolto in precedenza. Dopo il calo dei contagi dell’inizio di ottobre, negli ultimi giorni i numeri sono tornati rapidamente a salire.

Nella riunione di ier del Cdm è in approvazione la legge di bilancio per il prossimo anno. La manovra, la cui bozza è composta da 185 articoli, vede un importo totale di 30 miliardi di euro, 1 dei quali viene destinato al finanziamento del reddito di Cittadinanza. Tra le varie voci trattate nella legge di bilancio, quella di quota 102 per quanto riguarda le pensioni del prossimo anno, e la messa a disposizione di un fondo dell’importo totale di 600 milioni di euro per il finanziamento dell’anticipo pensionistico a 62 anni per le aziende di piccole dimensioni che si trovano in crisi. Prevista anche una detrazione dell’affitto pari al 20% per le coppie giovani e la decontribuzione per le lavoratrici madri.



