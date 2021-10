Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: trionfo Centrosinistra alle comunali (19 ottobre)

Con i risultati dei ballottaggi che hanno portato anche Torino e Roma ad essere amministrati dal centrosinistra, le comunali 2021 si sono concluse con un vero e proprio cappotto nelle grandi città. Nella capitale il candidato dem, Gualtieri, ha ottenuto il 60% dei voti battendo nettamente Michetti, così come ha fatto Lo Russo a Torino con il 59% contro il rivale Damilano. A Trieste il candidato del centrodestra, Di Piazza, dopo un’iniziale lotta testa a testa, ha prevalso confermandosi quindi alla guida della città giuliana. Altri capoluoghi di provincia come Varese, Savona, Isernia, Cosenza e Caserta, sono stati conquistati dai candidati di centrosinistra, mentre a Benevento è risultato eletto sindaco Mastella, sostenuto da una lista di centro. In generale la partecipazione al voto è stata bassa con percentuali sotto il 50%.

GREEN PASS/ Polizia vs manifestanti a Trieste, la "terza fase" di cui non c'è bisogno

Ultime notizie, comunali: i commenti del dopo voto

Grande soddisfazione tra gli eletti del centrosinistra, con Gualtieri che ha commentato dicendo che la sua amministrazione sarà aperta a tutti quelli che vorranno dare un contributo. Soddisfazione anche a Torino per Lo Russo che ha vinto una sfida in partenza molto difficile. Nel centrodestra Salvini ha minimizzato la sconfitta attaccando gli organi di stampa e la ministra Lamorgese, mentre Giorgia Meloni ha richiesto un confronto tra i componenti del centrodestra per chiarire la situazione.

TENTÒ DI SALVARE ALFREDINO/ Angelo Licheri, anche noi siamo morti (lentamente) laggiù

Ultime notizie: il bollettino odierno del coronavirus

Nel bollettino coronavirus di ieri sono stati segnalati 1.597 nuovi casi, con un tasso di positività ancora sotto l’1%(0,7%) e 219.878 tamponi effettuati. I decessi sono stati 44, mentre i guariti sono stati 2.756. Torna a salire il numero delle vittime, 44 nelle ultime 24 ore, così come quello dei ricoveri, con un aumento di 9 unità nelle terapie intensive e di 42 nei reparti ordinari. Le persone attualmente positive calano a 76.363.

Ultime notizie: addio a Colin Powell

L’ex segretario di Stato americano Colin Powell, primo afroamericano nella storia a ricoprire la carica, è morto nella giornata di ieri all’età di 84 anni. Powell, repubblicano, è stato il comandante supremo delle forze armate USA nel 1991 durante la guerra del Golfo durante la presidenza di George Bush senior, quando le preponderanti forze americane riuscirono a cacciare dal Kuwait i militari dell’esercito dell’Iraq.

Sean Wainui morto in incidente stradale/ All Blacks e rugby in lutto: aveva 25 anni

Ultime notizie, Trieste: guerriglia al porto

Ieri mattina al Porto di Trieste più di 2000 erano presenti al presidio ai cancelli in segno di protesta, momenti di alta tensione ma le forze dell’ordine sono riuscite a sgomberare i manifestanti con getti d’acqua, lacrimogeni e con le camionette. Molte persone che stavano protestando si sono sedute e sdraiate in terra per evitare di essere spostati oltre duemila persone al presidio. La guerriglia è proseguita in città con la polizia impegnata anche in alcune cariche mentre dai manifestanti si alzavano cori con le parole “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. Lo sciopero al porto di Trieste dovrebbe continuare sino a giovedì.

Ultime notizie: è morto Franco Cerri

Franco Cerri, uno dei chitarristi che ha portato in auge il jazz italiano, è morto ieri a 95 anni di età. Cerri era conosciuto anche per la sua partecipazione ad una notissima pubblicità nella quale recitava la parte dell’uomo in ammollo. In occasione del compimento dei 90 anni aveva festeggiato a Milano, sul palco del Teatro Dal Verme. La notizia della morte del chitarrista che ha fatto anche parte dell’orchestra di Gorni Kramer, oltre ad aver duettato con molti grandi interpreti della canzone italiana, è stata data dal figlio Nicholas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA