Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Turchia: 15mila morti, dispersi 6 italiani in Siria

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime a seguito del devastante terremoto che ha colpito negli scorsi giorni la Turchia e la Siria. L’ultimo bollettino racconta di più di 15.000 decessi, ma c’è il rischio che tale numero drammatico possa ulteriormente crescere nelle prossime ore. Le autorità stanno cercando di individuare quanti più possibili superstiti sepolti sotto le macerie ma è una corsa contro il tempo e il freddo che in queste ore sta imperversando in quella zona del mondo.

SOCCORSI ITALIANI IN TURCHIA/ "Palazzi collassati ad Antiochia, così cerchiamo i superstiti"

I soccorsi sono riusciti a salvare una bimba di circa 8 anni che era rimasta intrappolata per ben 40 ore sotto le macere e Salqin, nel nord ovest della Siria. Anche un altro piccolo di 8 anni è stato estratto vivo, questa volta ad Hatay, confine fra Turchia e Siria, dopo 52 ore. L’organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere: “Fino a 23 milioni di persone potrebbero essere colpite dalle conseguenze del sisma”. Un’area di 450 chilometri quadrati è stata del resto rasa al suolo, e scuole, ospedali, e strutture mediche ed educative di fatto non esistono più con un “con un forte impatto sui bambini”. Da segnalare infine che il ministro degli esteri Tajani, ha spiegato che c’è un solo italiano risultante disperso, un 50enne veneto di nome Angelo Zen. Inoltre mancano all’appello 6 italiani di origini siriane, tutti membri della stessa famiglia.

DALLA TURCHIA/ Mons. Bizzeti: si scava ancora per salvare qualcuno, ma gli ospedali non funzionano

Ultime notizie Sanremo: share da record

Uno share da record quello che ha fatto registrare il Festival di Sanremo 2023 durante la prima puntata andata in onda martedì sera. In attesa dei dati della seconda serata che giungeranno attorno alle ore 10:00 di stamane, l’esordio della kermesse sanremese si è portato a casa il 64 per cento di share, quindi circa 8 punti percentuali in più rispetto alla prima puntata del Sanremo 2022.

Una partenza con il botto per il duo Amadeus-Gianni Morandi e per il loro spettacolo che ha visto dei picchi altissimi nel corso della puntata, a cominciare dalla presenza di Benigni e del suo monologo sulla Costituzione italiana. C’è stata poi la presenza di Chiara Ferragni, che ha letto una lettera scritta a se stessa bambina, ma anche Blanco che ha spaccato i fiori sul palco dell’Ariston, ricevendo una marea di fischi. Di mezzo tante belle canzoni a cominciare da Noi Due di Mengoni che si è aggiudicata il primo posto della prima serata.

ELENA FANCHINI È MORTA A 37 ANNI/ Addio alla sciatrice: aveva un tumore

Ultime notizie, Joe Biden e il discorso Stato dell’Unione

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto il tradizione discorso sullo Stato dell’Unione. Tanti gli argomenti trattati dal commander in chief, che si dice ottimista come non mai “Sul futuro dell’America”. Rivolgendosi ai Repubblicani ha quindi teso la mano dicendo: “Finiamo il lavoro insieme”, invitando i colleghi “a restare al fianco dell’Ucraina finché necessario”, nel contempo mettendo in guardia sulla Cina e sottolineando il fatto che gli Usa agiranno ogni volta che Pechino “minaccerà la nostra sovranità, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana”, con l’abbattimento del presunto pallone-spia.

Di nuovo ai Repubblicani “Se abbiamo potuto lavorare insieme nell’ultimo Congresso non c’è motivo per cui non possiamo farlo in questo nuovo”, per poi citare l’economia americana, “che è nella posizione migliore al mondo per crescere. Stiamo costruendo un’economia in cui nessuno è lasciato indietro. I posti di lavoro stanno tornando, l’orgoglio sta tornando per le scelte che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Questo è un progetto per le tute blu (gli operai, ndr) per ricostruire l’America. Il mio piano economico – ha concluso – riguarda l’investimento in luoghi e persone che sono stati dimenticati”.

Ultime notizie, Italia ancora vincente ai mondiali di sci alpino

Continua il momento magico dell’Italia nei mondiali di sci alpino, con il successo di Marta Bassino che ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante precedendo la campionessa statunitense Shiffrin di 11 centesimi e due atlete terze a pari merito l’austriaca Huetter e la norvegese Vickoff. Le altre italiane si sono piazzate all’ottavo posto, Brignone, undicesimo, Goggia, e quindicesimo, Curtoni.

Per la nazionale azzurra di sci alpino un successo che conferma la bontà della squadra femminile e il lavoro dei tecnici. Marta Bassino ha ottenuto la vittoria con un finale stupefacente dopo che al primo intermedio era molto distaccata, riuscendo ad abbinare precisione e velocità. Sulla stessa pista nel 1992 l’azzurra Deborah Compagnoni aveva trionfato nella stessa specialità nei giochi olimpici.

Ultime notizie, Zelensky in visita a Londra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato nella giornata di ieri a Londra per una serie di incontri. Il primo, nella mattinata è stato con Rishi Sunak, il premier inglese, che lo ha ricevuto nella sua residenza di Downing Street. Nel pomeriggio anche un incontro con Re Carlo ed un discorso davanti ai parlamentari inglesi.

Per Zelensky si tratta del secondo viaggio all’estero da quando è iniziata la guerra tra Ucraina e Russia, dopo il primo nel quale si è recato negli Stati Uniti. Nel corso della visita in terra inglese Zelensky incontrerà anche i soldati ucraini che in questo periodo si stanno addestrando in Inghilterra. Domani poi si sposterà a Bruxelles dove incontrerà i leader dei paesi della Comunità Europea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA