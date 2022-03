Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, accordo Putin-Erdogan: colloqui a Istanbul

Prosegue il conflitto ucraino-russo e anche ieri ha visto il presidente dell’Ucraina, Zelensky, uscire allo scoperto per lanciare un appello alla Nato, all’Unione Europea e agli stati occidentali. Stando al capo di stato servirebbero ulteriori carri armati e aerei, altrimenti sarà impossibile liberare Mariupol dall’esercito russo. “Mentre continua il ping pong su chi dovrebbe darci aerei, non possiamo liberare Mariupol senza carri armati e aerei”, ha deoo Zelensky. Nel frattempo Kiev ha fatto sapere che sarebbero già più di 100 i bambini morti a seguito dei combattimenti, precisamente 139, mentre Aiea, l’agenzia per l’energia atomica dell’Ue, teme per i lavoratori della centrale di Chernobyl, da inizio marzo nelle mani russe. Nel frattempo resta altissima la tensione fra Stati Uniti e Russia dopo le dichiarazioni di Biden: un clima da vera Guerra Fredda. Infine, in merito ai negoziati, va segnalato un accordo fra Putin ed Erdogan: colloqui in presenza fino al 30 marzo

Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 marzo/ +170 ricoveri, positività 15.5%

Ultime notizie, Taylor Hawkins avrebbe assunto mix di stupefacenti

Dopo la tragica notizia della morte di Taylor Hawkins, 50enne batterista dei Foo Fighters, nella giornata di ieri sono emersi ulteriori dettagli in merito al decesso del musicista. Stando a quanto fatto sapere dalla Procura generale della Colombia, il membro della band rock americana, deceduto a Bogotà, avrebbe assunto diverse sostanze, precisamente “dieci”, come fanno sapere gli inquirenti, nelle ore precedenti la sua morte. Attraverso un comunicato redatto assieme all’Istituto di medicina legale colombiano, la Procura ha spiegato che nel corpo di Tatylor Hawkins sarebbero state trovate varie sostanze fra cui marijuana, antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppiacei. Non viene comunque collegato in maniera specifica il decesso con l’assunzione delle sostanze, e l’Istituto nazionale di medicina legale ha spiegato che continuerà “gli studi medici per ottenere un chiarimento totale sulle cause della morte di Hawkins”.

PHIL COLLINS, ADDIO AI CONCERTI/ "Non riesco più a suonare": ultimo a Londra

Ultime notizie, è tornata l’ora legale

Come ogni anno da diversi tempi a questa parte, con l’ultima domenica di marzo, è tornata l’ora legale. Le lancette, durante le ore 2:00 fra sabato 26 e domenica 27, sono state portate avanti di un’ora, provocando non pochi disagi a chi si è svegliato presto per andare a lavorare. In ogni caso, questo sacrificio ripagherà in serata, visto che le giornate si allungheranno sensibilmente con un’ora di luce in più, e permettendo così un risparmio nella bolletta dell’energia elettrica, cosa tutt’altro da sottovalutare visti i rincari record di queste ultime settimane. Il passaggio all’ora legale si tradurrà anche in un minor impatto ambientale, visto che verranno alleggerite le emissioni di CO2 per effetto appunto di un minor uso della corrente elettrica. L’ora solare tornerà a fine ottobre, quando tireremo nuovamente indietro le lancette di un’ora.

M5s, risultati voto online SkyVote/ Conte Presidente: quesiti e possibili conseguenze

Ultime notizie, Papa: “Guerra atto barbaro e vergognoso”

In occasione del consueto Angelus di ieri in Piazza San Pietro, il Papa è tornato a chiedere la pace in Ucraina, e che cessi il conflitto con la Russia: “E’ passato più di un mese dall’invasione dell’Ucraina – le parole del Santo Padre ai fedeli – di questa guerra crudele e insensata, che rappresenta una sconfitta per tutti noi. C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove padri e madri seppelliscono i figli, dove uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono”. E ancora: “La guerra non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire della società. Un bambino su due è stato sfollato dal Paese, significa distruggere il futuro e provocare traumi tra i più piccoli e innocenti. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. Non può essere qualcosa di inevitabile, non dobbiamo abituarci e dobbiamo convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Se da questa vicenda usciremo come prima saremo in qualche modo tutti colpevoli”. Il Papa ha poi invitato a cancellare la guerra dalla storia dell’uomo: “Prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia. Prego ogni responsabile politico di riflettere su questo, e guardando alla martoriata Ucraina come ogni giorno di guerra peggiora la situazione di tutti. Rinnovo il mio appello: basta, ci si fermi, tacciano le armi, si tratti seriamente per la pace”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il calo dei numeri relativi all’epidemia di coronavirus continua e per il terzo giorno di fila i numeri dei nuovi contagi sono inferiori a quelli dello stesso giorno della settimana scorsa. Ieri si sono registrati 59.555 nuovi casi, contro i 60.415 di domenica scorsa con un tasso di positività del 15,5%. I decessi registrati sono stati 82, a fronte dei 118 registrati ieri. Nelle terapie intensive si è registrato un aumento di 12 unità, mentre per quanto riguarda i reparti ordinari l’aumento è stato di 158 unità. I nuovi totali sono quindi rispettivamente 464 e 9.181. Il numero dei guariti registrati oggi è di 52,022. A livello regionale i dati registrati vedono la Campania a 7.471 contagi con a seguire il Lazio con 7.409, la Lombardia e la Puglia.

Ultime notizie, il raddoppio dello sconto benzina in Friuli Venezia Giulia

Dal 1 aprile lo sconto benzina deciso dal governo per far fronte al rincaro dei carburanti, raddoppierà in Friuli Venezia Giulia. La mossa è stata messa in atto dalla giunta regionale guidata dal governatore Fedriga, che in questo modo vuole frenare la corsa degli automobilisti verso la Slovenia dove i prezzi sono ancora più bassi che in Italia. La misura sarà in vigore per tutto il mese di aprile e vedrà diverse applicazioni in accordo alla fascia di residenza con gli automobilisti della zona 1 che avranno una agevolazione totale di 59,5 centesimi relativamente alla benzina e di 50,5 centesimi per il gasolio. Gli automobilisti del resto della regione, cioè della zona 2, avranno a disposizione un ribasso rispettivamente di 52,5 e 46,5 centesimi al litro. Un ulteriore sconto, pari a 5 centesimi per litro è previsto per le auto ibride.

Ultime notizie, in Italia torna l’euforia da Swatch

In tutta Italia, come nel resto del mondo, è tornata l’euforia per gli Swatch, gli orologi del brand svizzero che dopo 40 anni hanno di nuovo prodotto le file davanti ai negozi per tentare di acquistare gli ultimi modelli messi in vendita, i Moonwatch. Gli 11 modelli della collezione che Swatch ha realizzato in collaborazione con Omega, sono dedicati al ricordo dello sbarco sulla Luna e riproducono i pianti del sistema solare. Venduti a 260 euro sono andati letteralmente a ruba e già sui siti online sono in vendita a prezzi rialzati. La versione Omega di questi orologi è invece in vendita a decine di migliaia di Euro. Le code si sono verificate in molte città italiane ed in alcuni casi è intervenuta anche la polizia per sedare delle mini risse.

Ultime notizie, incidente nella notte a Roma tra un’auto ed un mezzo dell’Atac

Nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 5.00, uno scontro tra una autovettura ed un mezzo dell’Atac ha causato la morte del conducente. Le prime indagini hanno chiarito che lo scontro è stato provocato dall’auto che non ha rispettato il diritto di precedenza dell’autobus. Lo scontro è stato frontale ed ha anche provocato lo scoppio di un incendio.

Ultime notizie, Verstappen vince il GP dell’Arabia Saudita

Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha vinto in volata il Gran Premio dell’Arabia saudita, precedendo di meno di un secondo il ferrarista Leclerc, che con i secono podio consecutivo rimane in testa al mondiale potendo contare anche sul punto addizionale del giro veloce. terzo posto posto per l’altra rossa di Carlos Sainz, mentre Perez, sulla seconda Red Bull si è classificato al quarto posto dopo essere partito dalla pole position.











© RIPRODUZIONE RISERVATA