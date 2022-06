Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Biden invia missili di precisione a Kiev

Ecco le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri Mosca ha fatto sapere che non è da escludere un incontro fra Vladimir Putin e Zelensky. Intanto gli Stati Uniti sono tornati allo scoperto, spiegando che forniranno all’Ucraina dei sistemi missilistici “più avanzati”, ovvero, gli Himars, che hanno una gittata di ben 80 chilometri. E a riguardo è giunta la controreplica di Mosca che ha fatto sapere: “Aumenta il rischio di uno scontro diretto tra Stati Uniti e Russia”. Sulla guerra in Ucraina si è espresso nuovamente anche il Papa, che ha invitato a lasciare da parte il cibo: “Non si usi il grano come arma”. Intanto a Bruxelles è stato formalizzato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dell’Ue, compreso l’embargo del petrolio.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 giugno/ -268 ricoveri, positività 9.6%

Ultime notizie, giallo ad Aosta: cadavere di donna in una fossa

Giallo ad Aosta dopo che il cadavere di una donna è stato trovato in una fossa. La vittima, come riferito dal sito dell’agenzia Ansa, ha circa 30 anni, ed è stata rivenuta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta. E’ probabile che si tratti di omicidio o di soppressione di cadavere visto che la vittima è stata scoperta in una buca scavata appositamente lunga due metri, larga uno e profonda circa 50 centimetri. Non è ben chiaro chi abbia trovato il corpo, fatto sta che sul luogo del ritrovamento si sono recati gli uomini della polizia, compresi quelli della scientifica, per eseguire tutti i rilievi del caso e iniziare le indagini. La fossa è stata scoperto dietro la piscina comunale di Aosta e lì vicino sono stati trovati i resti, fa sapere ancora l’Ansa, di quello che sembrerebbe un accampamento.

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2022, 2 giugno/ Frasi auguri: le citazioni più famose

Ultime notizie, Milan a RedBird, è ufficiale

Il Milan ha ufficialmente cambiato proprietà. Dopo le notizie delle firme, nella giornata di ieri è giunta anche l’ufficialità circa il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird fondo dell’americano Gerry Cardinale. La notizia è stata comunicata attraverso una nota della società rossonera in cui si legge: “RedBird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird” del Milan “il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022”. L’accordo è giunto a seguito di un’offerta da 1.2 miliardi di euro e prevede la partecipazione finanziaria di minoranza di Elliott, nonché dei rappresentati nel consiglio di amministrazione milanista.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA/ Oggi, 2 Giugno 2022, Mattarella: “Cerchiamo la pace”

Ultime notizie, morto bimbo caduta in una cisterna

E’ morto il bimbo che 48 ore fa era caduto in una cisterna in provincia di Ferrara. Il piccolo, di poco più di un anno, era finitoin una cisterna contenente liquidi e fanghi reflui, nel cortile di una casa sita a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, così come comunicato dall’agenzia Ansa. Il piccolo era stato soccorso in condizioni disperate nel pomeriggio di martedì, e ricoverato presso l’ospedale di Cona, dove purtroppo è deceduto nella mattinata di ieri. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso sembra che il coperchio della botola sia ceduto mentre il bimbo di poco più di un anno si trovava sopra di esso. Non sono da escludere eventuali responsabilità di adulti: nei prossimi giorni attese novità.

Ultime notizie Trieste: rinchiude figlio di 3 anni, arrestata

Ha maltrattato il proprio figlio di soli tre anni, e per questo, è finita in carcere. La vicenda, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, ci giunge dal Friuli Venezia Giulia dove la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina (Trieste), ha individuato e appunto arrestato la donna, ora rinchiusa nel carcere di Venezia. Secondo la madre il piccolo sarebbe stato troppo irrequieto, di conseguenza l’avrebbe sculacciato e poi rinchiuso nella sua cameretta, con un secchio d’acqua per poter bere. I fatti si sarebbero verificati in Germania, e la donna violenta avrebbe 30 anni e sarebbe originaria della Romania: dopo la scoperta degli eventi sarebbe scattato un mandato di arresto europeo fino al fermo di queste ore. Attualmente si trova dietro le sbarre in attesa dell’estradizione e rischia una pena di reclusione fino ad un massimo di 10 anni. Una vicenda decisamente assurda.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Anche il bollettino del 1° giugno conferma il calo dei nuovi casi di contagio, che sono stati oggi 18.391 con un tasso di positività in calo rispetto a ieri e oggi al 9,4%. I decessi registrati oggi sono stati 59 con un calo rispetto al giorno precedente. Il totale dei ricoveri nei reparti ordinari è di 4.878 pazienti e un calo di 223 unità rispetto al giorno precedente. Calo anche per i ricoveri in intensiva con 223 in totale e una diminuzione di 25 unità. A livello regionale il Lazio è la regione con il maggior numero di casi, 2.489, seguito da Lombardia, Campania e Sicilia. Per quanto riguarda i guariti oggi ne sono stati registrati 29.248, con un calo del totale dei contagiati di 10.485.

Ultime notizie, la morte a Livorno del re del cacciucco

Beppino Mancini, che gestiva il famoso ristorante La Barcaiola è morto a 72 anni di età a Livorno. Soprannominato “il re del cacciucco” era il cuoco preferito dal presidente Azeglio Ciampi, ed aveva cucinato anche per il Papa Giovanni Paolo II. La sua carriera nella ristorazione ì iniziata nel 1974 nel ristorante appartenente alla sua famiglia e ne aveva continuato la grande tradizione. Per il presidente Ciampi aveva cucinato anche in un pranzo al Quirinale.

Ultime notizie, ancora prezzi in salita per i carburanti

I rincari ai distributori relativi ai prezzi dei carburanti non accennano a fermarsi e i dati che sono stati comunicati dal Mise e relativi al 31 maggio evidenziano come il prezzo medio della benzina in modalità self service sia arrivato a 1,914 euro, salendo da 1,902 euro della precedente rilevazione. Lo stesso accade per il gasolio che da 1,821 è salito sino a 1,831 euro. Ancora maggiori i prezzi in modalità servito. Di fronte a questi aumenti il governo sta pensando ad attuare un nuovo taglio per quanto riguarda le accise, anche se, come dichiarato da Maria cecilia Guerra, sottosegretaria all’Economia, questa non può essere la soluzione definitiva ma verrà comunque attuata in caso di emergenza. L’aumento del prezzo come ha spiegato in una intervista la stessa Guerra, fa crescere anche gli introiti dell’IVA, che lo stato intende usare per calmierare i prezzi. Nello stesso tempo la sottosegretaria all’economia ha ricordato che il governo ha già messo in campo interventi per un valore complessivo di 30 mld di euro.











