Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: Onu caccia Russia da Consiglio diritti umani

Prosegue la guerra in Ucraina. Fonti russe hanno dichiarato che la città di Mariupol sarà “liberata” dalle truppe russe in tempi brevi. Anche l’Ucraina ha confermato che la città è quasi completamente distrutta dai bombardamenti e che ora a rischiare maggiormente è la città di Odessa. Intanto da parte dell’ONU è arrivata l’esclusione della Russia dal Consiglio che si occupa dei diritti umani. Nella giornata di domani si dovrebbe tenere un incontro tra Zelensky e la Von Der Leyen. La UE ha varato nuove sanzioni contro la Russia e dagli Stati Uniti è arrivato il divieto di investimenti in Russia. Il sindaco di irpin, una delle città più devastate dalla guerra, ha detto che alcuni tank dell’esercito invasore sono passati sopra i cadaveri a terra.

Ultime notizie, la conferenza stampa di Draghi

Nella giornata di ieri ha parlato il premier Mario Draghi in conferenza stampa, alla luce del recente Documento di economia e finanza al varo del Consiglio dei ministri. Il primo ministro, fra gli argomenti trattati, ha parlato anche del gas russo, spiegando: “noi andiamo con quello che decide l‘Unione europea. Se ci propongono l’embargo sul gas e se l’Unione europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire, qualunque sia lo strumento che considereremo più importante ed efficace per permettere una pace. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo: la pace oppure star tranquilli con l’aria condizionata accesa tutta l’estate? Io la metterei in questi termini”.

Ultime notizie, il report settimanale della Gimbe

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il classico bollettino settimanale sul covid da parte della Fondazione Gimbe. I dati sono tutto sommato positivi in quanto, se da una parte si è registrato rispetto a sette giorni fa un lieve aumento nei ricoveri ordinari, pari al 5.2%, dall’altra sono calati, anche in questo caso solo leggermente, gli allettati in terapia intensiva, -3.3%. “E’ importante rilevare – commenta Nino Cartabellotta, presidente Fondazione – che il quadro dei pazienti ospedalizzati è notevolmente mutato negli ultimi 6 mesi, sia per effetto delle coperture vaccinali e relativi booster, sia per la progressiva sostituzione della variante delta con quella omicron, piu’ contagiosa, ma meno severa”. Il presidente della Fondazione Gimbe ha poi spiegato: “se il recente rialzo dei casi ha determinato in tre settimane un incremento di oltre 2.000 posti letto in area medica, in area critica al momento si osserva un plateau. Questo dimostra che si è ridotto in maniera rilevante il numero di pazienti Covid-19 ospedalizzati per polmonite severa che richiedono un ricovero in terapia intensiva – conclude – mentre vengono ospedalizzati soprattutto anziani con patologie multiple che possono essere assistiti nei reparti ordinari”.

Ultime notizie, in Lombardia multe in arrivo per gli over 50 no vax

Sono scattate le prime multe in Lombardia per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati come invece previsto per legge. Come riferisce l’agenzia Ansa, l’agenzia delle entrate ha iniziato a consegnare le comunicazioni, e la procedura andrà avanti fino al 12 aprile. In totale sono 91.943 le missive per gli inadempienti all’obbligo vaccinale, e un terzo delle stesse riguardano residenti della provincia di Milano. “Coloro che intendono comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità – fa sapere la Regione Lombardia – possono rivolgersi, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, alle Asst territorialmente competenti per residenza anagrafica, inviando una Pec o presentando al protocollo la necessaria documentazione”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Con 69.596 nuovi casi di contagio e 149 decessi il bollettino del coronavirus ricalca quasi esattamente quello del giorno precedente, quando i nuovi casi erano stati 69.278 e i decessi 150. Con il numero dei tamponi effettuati oggi, 469,803, cala il tasso di positività che torna al 14,8%, mentre hanno un segno inverso a quello del mercoledì i ricoveri con aumento delle terapie intensive, + 5 unità, mentre scendono invece i ricoveri ordinari, – 86 unità. Il numero odierno delle persone guarite è di 90.774. Altre notizie riguardano il numero dei bambini di età inferiore ai 5 anni che sono stati ricoverati in ospedale dall’inizio del 2022 che sono circa 3.600, alcuni dei quali in terapia intensiva.

Ultime notizie, Marcello Viola nominato nuovo procuratore di Milano

Il Csm ha nominato il nuovo procuratore di Milano, Marcello Viola, che nella votazione ha battuto gli altri due candidati, Romanelli e Amato, con 13 voti favorevoli. La nomina di Viola conferma le previsioni che erano state fatte alla vigilia delle votazioni, ma il Csm è apparso comunque spaccato al suo interno. Viola ricopriva finora la carica di procuratore generale a Firenze, a cui era stato nominato nel 2016 e nella sua carriera all’interno della magistratura, dove è approdato nel 1981, è stato anche pm a Palermo e procuratore sempre in Sicilia, a Trapani,

Ultime notizie, prolungata la validità del taglio delle accise

Il taglio delle accise sui carburanti che era stato deciso dal governo per far fronte agli immotivati aumenti di prezzo, sarà prorogato per 10 giorni, fino al 2 maggio e gli automobilisti avranno dunque la possibilità di rifornire la loro auto ad un prezzo minore ancora per quasi un mese. Da ambienti del governo non si esclude nemmeno che la misura di protezione possa essere prolungata dopo il 2 maggio. Lo sconto sulle accise è di 25 centesimi per litro di carburante. I dati del Ministero della Transizione Ecologica segnalano che nell’ultima settimana è stato registrato un calo dei prezzi del 4,16% rispetto a quelli della settimana precedente. Sempre per quanto riguarda il mondo dei motori il governo ha varato un Dpcm che prevede sconti ed incentivi sia per le auto elettriche per le ibride, che resteranno in vigore fino al 2024, con 5mila euro per le prime e 3mila per le seconde. Previsti incentivi anche per le vetture ad alimentazione tradizionale, per un importo di 2mila euro e per motoveicoli e veicoli commerciali.











