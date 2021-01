Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Usa, verso voto impeachment Trump (11 gennaio 2021)

Attività frenetiche non solo dai democratici, ma anche in casa repubblicana, dove non si esclude che possa essere lo stesso vice presidente Mike Pence ad agire per rimuovere Trump dalla presidenza. Intanto si allarga il fronte dei social network pronti a escludere l’attuale inquilino della Casa Bianca. Dopo la decisione con cui nei giorni scorsi Twitter e Facebook avevano bloccato i suoi account social, oggi è arrivato l’avvertimento di Amazon che si dice pronta a rimuovere Parler dai suoi server, chiudendo quindi anche l’ultimo canale social ancora nelle disponibilità di Donald Trump.

Ultime notizie, Covid Italia: continua crescita casi

Numeri ancora preoccupanti quelli riguardanti l’epidemia Covid in Italia: 18.627 i contagi registrati ieri nel consueto bollettino, in diminuzione rispetto ai 19.978 del giorno precedente, ma con un tasso di positività risalito al 13,32% dall’11,62%. Scoppia intanto il caso dei vaccini in Campania, dove sono terminate le dosi. Nonostante questo, il commissario Arcuri rassicura: entro la fine di marzo verranno vaccinate 6 milioni di persone in Italia.

Ultime notizie, Renzi a Conte “Errore andare alla conta”

Con un tweet ieri pomeriggio Matteo Renzi sembrava voler chiudere ad una risoluzione della crisi di governo apertasi in questi giorni. Il riferimento è, dopo gli incontri fra capi delegazione, alla volontà del Presidente del Consiglio di risolvere la crisi in Parlamento. Il Centrodestra intanto va all’attacco. Per voce di Salvini arriva l’invito al Governo ad “andare a casa” alla luce, secondo il segretario della Lega, dell’impossibilità di proseguire l’esperienza di Governo. Toni analoghi da Forza Italia e Fratelli d’Italia che si dicono pronti a governare il Paese, escludendo però, ogni ipotesi di soccorso all’attuale Governo.

Ultime notizie, vaccini Covid: Israele procede a ritmi serrati

In Israele 170mila cittadini al giorno vaccinati: questo l’ambizioso obiettivo della campagna vaccinale pianificata dal Governo di Tel aviv. Dopo le fasce d’età più deboli, verrà allargato gradualmente ma in modo molto rapido, il bacino di cittadini che verranno vaccinati. Nel mondo intanto, Francia in testa, le misure si fanno più restrittive. Comprese anche alcune aree della Cina, dove invece la via d’uscita sembrava ormai vicina.

Ultime notizie, Papa “Politica attività fra le più nobili”

“La politica è tra le attività più nobili, ma serve unità. Elezioni? Questo non è il momento“. Con queste parole Papa Francesco ha affrontato il tema della politica in una lunga intervista rilasciata al Tg5. La politica, soprattutto in una fase di crisi come questa, deve pensare all’unità piuttosto che all’individualità. Solo quando sarà passata questa difficile fase, secondo il Pontefice, ci si potrà permettere di tornare alla normale dialettica fra i partiti.

Ultime notizie, ritrovate scatole nere Boeing 737

Si riducono sempre di più le speranze di ritrovare passeggeri sopravvissuti alla tragedia del disastro aereo avvenuto in Indonesia. Dopo il rinvenimento delle scatole nere, si apre quindi il fronte delle indagini tecniche, per capire le cause del disastro aereo e perchè il Boieng partito da Giacarta e diretto a Pontianak sia precipitato con 62 passeggeri a bordo di cui 10 bambini.

Ultime notizie, Inter fermata dalla Roma: si avvicina la Juve

Dopo la vittoria del Milan, ieri c’era molta attesa per il big match fra Roma e Inter. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con un tiro da fuori di Pellegrini, ripresi poi nel primo quarto d’ora della ripresa dall’Inter con un gran colpo di testa di Skriniar. Raddoppio quindi a sorpresa dei nerazzurri che passano in vantaggio con Hakimi. La reazione della Roma però ha portato al pareggio la squadra di casa con gol di Mancini a 5 minuti dal termine. A chiudere la giornata la Juventus che ha battuto 3 a 1 il Sassuolo grazie alle reti di Ramsey e Ronaldo dopo la risposta di Defrel a Danilo.

