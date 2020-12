ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, vaccino Covid: è il Vaccine Day europeo (27 dicembre)

Numeri contrastanti come di consueto quando si analizzano quelli dei giorni festivi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati in numero molto inferiore, 81,285, con i nuovi casi registrati che sono stati 10.407, portando così il tasso di positività al 12,8% con un leggero incremento rispetto al 12,49 del giorno di Natale. Nello stesso arco di tempo si sono registrati solo 261 decessi, in netto calo rispetto ai 459 precedenti. Diminuiscono, di 2 unità, i pazienti in terapia intensiva, ora in totale 2,582, e quelli dei reparti ordinari, – 98. Per quanto riguarda le regioni più colpite è sempre il Veneto a far registrare il numero più alto, con 2.523, davanti all’Emilia Romagna con 1.756, la Lombardia con 1.606 e il Lazio con 1.123 nuovi casi.

Ultime notizie, oggi il V day europeo

Mentre si attende il primo giorno delle vaccinazioni sia in Italia che negli altri paesi europei che hanno aderito al V Day, l’Aifa ha rese note tutte le indicazioni necessarie per la sua conservazione, ed anche per il suo scongelamento e la diluizione. Tutte le 9.750 dosi destinate all’Italia come prima tranche, si trovano ora presso lo Spallanzani di Roma, dal quale arriveranno poi anche nelle altre regioni, con 955 che resteranno in quanto destinate alla regione Lazio. Nei prossimi giorni a questo primo invio se ne aggiungeranno altri per poter imprimere una accelerazione alla campagna vaccinale che sarà estesa a tutta l’Italia. Intanto in Ungheria le vaccinazioni sono iniziate nella data odierna.

Ultime notizie, paura per la variante inglese del Covid 19

In Campania sono stati individuati sei casi di Covid 19 legati alla variante inglese del virus. Si tratta di 6 passeggeri che sono arrivati all’aeroporto di Capodichino provenienti dall’Inghilterra. I sanitari stanno effettuando una serie di anali su campioni di controllo effettuati negli ultimi giorni. Intanto anche in Puglia sono stati isolati due casi di pazienti contagiati con la stessa variante ed in Veneto il governatore Zaia ha dichiarato che alcuni casi sono stati riscontrati nella sua regione.

Ultime notizie, una straordinaria scoperta a Pompei

Nel sito archeologico di Pompei è stata effettuata una eccezionale scoperta. Si tratta di un “termopolio” con del cibo ancora all’interno delle pentole. Una scoperta che ci dice come il moderno “street food” fosse già in vigore al tempo dell’eruzione del Vesuvio che seppellì la città di Pompei. All’interno della bottega sono stati ritrovati anche dei resti umani e la carcassa scheletrica di un cagnolino. Tra i cibi ancora presenti nelle pentole sia del capretto che delle lumache ed una vivanda simile alla paella. Il ministro Franceschini ha definito la scoperta “Un esempio virtuoso per la ripresa del Paese”. A Pompei le campagne di scavi sono proseguite, con le dovute cautele, anche nel momento del lockdown e questa scoperta contribuisce a dare una fotografia ancora più precisa del giorno dell’eruzione.

Ultime notizie, le parole di Papa Francesco nel giorno di Santo Stefano

Nel giorno della festa del primo martire della storia cristiana, Santo Stefano, Papa Francesco ha recitato l’Angelus all’interno del Palazzo Apostolico, con nessuna persona presente nella Piazza sottostante per rispettare le norme in vigore. Il Papa ha parlato dei piccoli gesti d’amore che sono capaci di cambiare la storia, ed ha invitato tutti a testimoniare la bontà.



