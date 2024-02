Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Valencia: brucia edificio di 14 piani, 4 morti e 20 dispersi

Tragedia a Valencia dove un edificio è andato in fiamme provocando diversi morti e feriti. L’episodio si è verificato nella Spagna meridionale, interessando un condominio di ben 14 piani che ha preso fuoco come una torcia. Fino ad ora le vittime individuate sono state quattro, tutte presso i resti della Torre 1 del complesso residenziale.

I servizi di emergenza hanno però fatto sapere che all’appello mancherebbero ancora 20 persone, tutte disperse, fra cui anche una signora anziana con il suo nipote. Le autorità spagnole hanno inviato moltissimi mezzi sul posto e la struttura viene considerata a rischio cedimento. In totale si contano 14 persone ferite fra cui anche tre vigili del fuoco, di cui uno che si è procurato una frattura e due in ospedale per inalazione di fumo.

Ultime notizie, Joe Biden insulta Vladimir Putin

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha insultato il presidente russo, Vladimir Putin, in occasione di un evento incontro con i finanziatori per la sua campagna presidenziale. Il commander in chief a stelle e strisce ha definito Putin un “pazzo figlio di p…”, indicandolo come una minaccia in quanto per colpa sua “dobbiamo preoccuparci del conflitto nucleare”.

E ancora: “Abbiamo a che fare con pazzi figli di…, come questo Putin e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”. Pronta la replica di Mosca che ha parlato di “Parole imbarazzanti per gli Stati Uniti”. E ancora: Le rozze dichiarazioni provenienti dalla bocca del leader americano – ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, in un’intervista al giornalista televisivo Pave Zarubin – difficilmente possono essere nocive per Putin. Biden sta dimostrando comportamenti in stile cowboy hollywoodano. Lui vorrebbe offendere Putin, ma non penso sia possibile”.

Ultime notizie, Valditara: “Stop cellulari e tablet in classe”

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, è stato intervistato ieri dal quotidiano Il Foglio e nell’occasione ha ribadito la sua volontà di attuare una stretta nei confronti dei dispositivi tecnologici degli studenti in classe. Valditara ha anticipato le nuove linee guida per la scuola, sottolineando come il cellulare sarà vietato alle elementari e medie anche per scopi didattici, e anche in quelle dell’infanzia. Nel contempo stop anche dei tablet.

La decisione, secondo quanto specificato dal ministro, è stata presa per questione di didattica ma anche perchè spesso e volentieri l’utilizzo improprio di smartphone e tablet può diventare elemento di tensione nel rapporto fra studenti e docenti, portando in alcuni casi a gesti di violenza, così come si legge su TgCom24.it.

Ultime notizie, è finita fra Chiara Ferragni e Fedez?

Sarebbe giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore fra Chiara Ferragni e Fedez. Marito e moglie, secondo i rumors circolanti negli ultimi giorni, sarebbero in crisi e stando a quanto riportato dal portale Dagospia il cantante trap avrebbe lasciato la casa super lussuosa dove i due si erano trasferiti da pochi mesi.

L’uscita sarebbe avvenuta domenica sera e pare che il tentativo di conciliazione con la cena di San Valentino non sarebbe servito a nulla. Ovviamente si tratta di indiscrezioni e nulla di ufficiale ma in ogni caso i gossip si stanno rincorrendo da tempo: vedremo se emergeranno novità a breve.

Ultime notizie, una maggioranza spaccata nelle elezioni

L’emendamento della Lega inerente il terzo mandato, per quanto concerne i presidenti delle Regioni, è stato respinto. L’unico sostegno che la Lega ha ricevuto a suo favore, è stato quello da parte di Italia Viva. Zaia, dopo aver preso atto del voto, ha dichiarato che la via da percorrere risulta ancora molto lunga.

Ultime notizie, accordo tra Roma e Kiev: l’Italia si mostra vicina al popolo ucraino

Sono trascorsi quasi due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina. Ora l’ex premier della Russia “Medvedev” minaccia l’arrivo dei carri armati di “Putin” fino a “Kiev”.La reazione da parte dell’Unione Europea è molto dura, sostenendo che necessita di un’assistenza a livello mentale.

Intanto “Tajani” dichiara che a breve si farà un accordo con Kiev, basato sulla cooperazione e sulla sicurezza.

Ultime notizie, Israele: si richiede l’intesa sugli ostaggi, per evitare l’attacco

Stanno proseguendo le trattative fra Hamas e Israele ma, nel frattempo, l’esercito si sta attivando per farsi trovare pronto per un’offensiva di terra. Alle porte di Gerusalemme si è verificato un attentato: tre attentatori hanno causato un morto e diversi feriti. Ci sono i primi segnali riguardanti un possibile accordo, in riferimento al rilascio degli ostaggi.

Si spera di stabilire quindi una tregua prima del 10 marzo, quando comincerà il mese del “Ramadan”. A quanto sembra, i miliziani potrebbero liberare gli ostaggi israeliani, ma solo in cambio di 3mila detenuti.

Ultime notizie, tragedia nel cantiere fiorentino: nuovi accertamenti e provvedimenti

Stretta nei riguardi del lavoro nero e interdizione da un minimo di 2 fino a un massimo di 5 anni, in caso di irregolarità molto gravi. Questo è ciò che si sta ipotizzando al Governo, successivamente alla tragedia del crollo in cantiere, avvenuto nella città di Firenze. Qui alcuni operai erano sprovvisti del permesso di soggiorno.

Ultime notizie, la strage di Altavilla

Gli inquirenti sospettano della presenza di una setta di fanatici, costituita da almeno una decina di adepti. Il gip che ha incarcerato Giovanni Barreca e i suoi complici, accusati di aver prima torturato e poi ucciso la moglie di Barreca e due dei suoi tre figli, parla di una setta che era a conoscenza della condizione della famiglia presa di mira.

Ultime notizie, aggressioni al personale medico del Pronto Soccorso

Arriva il pulsante d’allerta nelle strutture ospedaliere del capoluogo lombardo. Un sistema che consentirà di mettersi in contatto con il 112. Si utilizzerà anche nella Brianza e a Lodi.

Ultime notizie, Pier Silvio Berlusconi celebrato da Les Echos

MFE risulta come il peso massimo, in riferimento ai media europei. Ecco quindi che il più rilevante giornale economico della Francia, promuove pienamente il piano finanziario nonché editoriale dell’impresa.

Ultime notizie, la confisca de “La Sonrisa”

300 dipendenti in piazza, per manifestare sotto al Municipio di “Sant’Antonio Abate”. Ciò dopo la confisca del noto “Castello delle Cerimonie” e in difesa del futuro del proprio lavoro.

