Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, varato primo Def, Meloni: “Linea di credibilità”

Nel Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, i membri dell’esecutivo hanno discusso di diversi argomenti, con il più importante che è stato il Def, il Documento di Economia e Finanza che ha ricevuto il via libera da parte del Governo ed ora dovrà passare all’esame del Parlamento. Oltre al Def sui è parlato anche delle nomine delle società a partecipazione pubblica come Enel. Eni ed altre. Altri argomenti che sono stati trattati riguardano gli atti di eco – vandalismo, per le quali sono state previste delle sanzioni e anche sulla situazione molto difficile che riguarda i migranti. Il Def approvato prevede un aumento del Pil che dovrebbe raggiungere nel 2023 un + 1%, mentre il deficit che viene indicato è del 4,5% a causa del Superbonus che è stato approvato nello scorso anno.

Per quanto riguarda le nomine degli enti pubblici si era paventato un possibile attrito tra le varie componenti della compagine governativa, che è stato però smentito dal leader della lega, Salvini, che ha parlato di nomine che arriveranno in totale serenità. Nel DEf sono comprese anche delle misure riguardanti il taglio del cuneo fiscale, a favore delle famiglie con redditi bassi, per un importyo totale pari a 3 miliardi di euro. “Linea di stabilità, credibilità e crescita – ha commentato Meloni – dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate”.

Ultime notizie, altri 700 migranti arrivati nelle scorse ore

Prosegue l’emergenza migranti in Italia. Nelle scorse ore sono giunti in Italia circa 700 migranti presso la costa catanese, in Sicilia, facendo così salire a quasi 4.000 il numero di sbarchi di questi ultimi giorni. Il natante è stato trainato dalla nave Peluso, scortato da due motovedette, ed è giunto in porto nella notte passata così come previsto. Sulla stessa imbarcazione c’erano altri 108 migranti che sono stati trasbordati su una motovedetta, la Cp331. La Regione Sicilia, tramite Protezioen Civile ha fatto realizzare due tensostrutture nell’ex hub vaccinale di via Forcile, nel rione San Giuseppe La Rena di Catania, per accogliere i poveretti in arrivo dal mare.

“E’ un problema che è destinato a non esaurirsi per almeno i prossimi dieci anni. Una condizione che mette in sofferenza le strutture dello Stato ed è inevitabile perché parliamo di esseri umani che hanno diritti e verso i quali dobbiamo avere un approccio responsabile. Lo stato di emergenza dovrebbe facilitare le procedure. Parliamo di un fenomeno mai conosciuto nel passato. Le isole da sole non possono affrontare questa condizione di emergenza”, le parole del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ex governatore della Sicilia, a Radio Anch’io

Ultime notizie, Biden ha firmato legge fine stato di emergenza covid

Nella giornata di ieri è giunta la notizia circa la firma sulla legge che ha decretato la fine dello stato di emergenza negli Stati Uniti a seguito dello scoppio della pandemia di covid. Dopo tre anni il presidente americano Joe Biden ha posto il proprio sigillo sulla risoluzione bipartisan del Congresso in merito ad una situazione che ha permesso di introdurre nuove norme sanitarie o irrigidire quelle già esistenti, contrastando appunto l’avanza del virus.

Le misure che sono state previste negli ultimi tre anni cesseranno di esistere a partire dal prossimo 11 maggio, incluse anche quelle riguardanti il flusso migratorio dal Messico. La norma introdotta era la cosiddetta “National emergency” e prevedeva una serie di “regole” che erano già state archiviate con successo mentre altre cesseranno appunto di esistere fra poco meno di un mese.

Ultime notizie, educatore sospeso a Trieste: avrebbe molestato 4 13enni

A Trieste un educatore di 40 anni è stato sospeso dal gip del tribunale locale in quanto avrebbe molestato delle studentesse minorenni, nel dettaglio, quattro minorenni. L’uomo svolge servizio di sostegno socio-assistenziale in una scuola di Trento e allo stesso è stato imposto anche il divieto di avvicinarsi alle quattro ragazze dopo alcuni episodi che si sarebbero verificati durante le ore si scuola.

Stando a quanto fatto sapere dalla Procura locale attraverso una nota, nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’educatore avrebbe reso “significative ammissioni”. Gli episodi si sarebbero verificati nelle scuola media, e le indagini sarebbero state avviate a seguito di alcune confidenze che avrebbero fatte due studentesse a due insegnanti. Nel corso delle indagini è stato acquisito materiale che ha confermato gli atteggiamenti impropri da parte dell’uomo.

Ultime notizie, rientrata in Italia la salma di Alessandro Parini

La salma del giovane romano rimasto ucciso in un attentato a Tel Aviv è rientrata in Italia con un volo di stato che è atterrato a Ciampino, dove, oltre ai familiari, erano presenti il Presidente della repubblica Mattarella e il ministro degli esteri Tajani. I funerali del giovane romano si terranno giovedì e nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul cadavere.

Alla famiglia ed alle autorità italiane sono arrivati anche messaggi di condoglianze da parte del primo ministro di Israele, Netanyhau. I carabinieri hanno interrogato anche gli amici del morto che si trovavano con lui sul lungomare di Tel Aviv, quando l’attentatore intenzionalmente li ha investiti con una autovettura causando la morte di Alessandro Parini. I funerali del 35enne si terranno giovedì 13 aprile ore 15 alla chiesa di San Pietro e Paolo – viale dei Santi Pietro e Paolo 29 a Roma.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

La primavera si fa ancora attendere e, dopo le giornate del weekend pasquale caratterizzate da piogge e basse temperature, ilo meteo continuerà ad essere inclemente anche nei prossimi giorni. Due le perturbazioni atlantiche che dovrebbero interessare nei prossimi giorni le regioni italiane, con la prima che dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì e la seconda sabato prossimo, dopo un breve periodo di miglioramento. Anche la neve tornerà a cadere copiosa, specialmente sulle Alpi, e le precipitazioni piovose saranno accompagnate anche da grandinate sparse.

Ultime notizie, quasi divorzio nel Terzo Polo

La situazione tra Renzi e Calenda, i due protagonisti dell’alleanza indicata come “Terzo Polo” sta scivolando verso il divorzio, a causa delle divergenze di vedute dei due leader su alcune questioni politiche. La rottura però potrebbe essere frenata da due argomenti molto importanti come la possibile perdita dei gruppi parlamentari e quindi dei fondi a loro disposizione. Nel caso si arrivasse ad uno strappo, i senatori ed i deputati dei due gruppi entrerebbero a far parte del Gruppo Misto.











