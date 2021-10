Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Vezzali: “Italia-Svizzera test per 100% stadi”

La sfida fra la nazionale italiana di calcio e quella della Svizzera, valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali e in programma il 12 novembre, potrebbe essere un test importante per capire se gli stadi possono reggere la capienza del 100 per cento. A spiegarlo ai microfoni dell’agenzia Ansa è stata Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, che parlando da Norcia ha ammesso: “Italia-Svizzera del 12 novembre credo che possa essere l’occasione per testare una capienza del pubblico al 100%, così per poi aprire al resto delle competizioni”. La Vezzali ha sottolineato che “in questo momento la situazione è buona, le vaccinazioni stanno procedendo nei migliori dei modi e quindi mi auguro che l’Italia possa rimanere zona bianca”. Non sarà semplice tornare comunque al 100 per cento di capienza degli stadi, alla luce della curva dei contagi che sembra sia tornata a salire negli ultimi giorni. Di conseguenza, ogni misura andrà assolutamente ponderata, anche perchè gli stadi possono trasformarsi in bombe epidemiologiche anche se l’accesso è riservato solamente ai possessori di green pass.

Origine Covid, declassificata inchiesta Usa/ "Forse geneticamente modificato ma…"

Ultime notizie, arrestato l’assassino di Alessio Madeddu

Il killer dello chef ucciso in Sardegna, Alessio Madeddu, ha confessato il suo delitto durante l’interrogatorio a cui è stato sottoposto da parte degli inquirenti. Si tratta di un panettiere con il negozio a Sant’Anna Arresi, che ha detto di avere agito per un motivo passionale. La moglie di Angelo Brancasi, questo il nome dell’assassino, lavorava infatti presso il locale di Alessio Madeddu e, secondo il panettiere, aveva una relazione segreta con lo chef. Attualmente Brancasi si trova in carcere a Uta. I carabinieri sono arrivati a lui attraverso delle immagini delle telecamere e alcune testimonianze.

Salmaso/ “Crescita contagi? 'Colpa' dei bimbi non vaccinati. Casi aumenteranno”

Ultime notizie, confermati i bonus cultura

Nella manovra di bilancio 2022 sono stati confermati i buoni cultura da 500 euro riservati ai 18enni, che diventano permanenti e sganciati dai limiti di reddito. Si tratta di una cifra che vuole incrementare la partecipazione dei 18enni alle manifestazioni culturali come cinema e teatro, oltre che per gli spettacoli dal vivo. Il bonus cultura può essere usato anche per l’acquisto di libri e abbonamenti alle edizioni digitali sia dei quotidiani che dei periodici,

Ultime notizie, la visita di Joe Biden in Vaticano

In occasione del G20 che si svolge a Roma, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto visita ieri in Vaticano, dove si è incontrato con Papa Francesco. Biden e Bergoglio hanno avuto un colloquio privato che è durato 90 minuti ed è quindi stato più lungo degli incontri precedenti che il Pontefice aveva avuto sia con Obama che con Trump. Dopo la visita in Vaticano Joe Biden ha raggiunto il Quirinale, dove ha incontrato il presidente Mattarella, e da domani sarà poi impegnato nei lavori del G20.

Rossano Rubicondi, come è morto: un melanoma?/ La malattia tenuta nascosta

Ultime notizie, due giovani uccisi ad Ercolano

Due ragazzi incensurati sono stati scambiati per ladri a Ercolano, e uccisi con colpi di arma da fuoco sparati da un uomo, proprietario di una villetta che in passato aveva già subito dei furti. La sparatoria è avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì e adesso l’uomo si trova presso la caserma dei carabinieri che lo stanno interrogando in merito ai fatti. Le due vittime, i cui corpi sono ora al Policlinico di Napoli, sono il 27enne Tullio Pagliaro ed il 26enne Giuseppe Fusella, entrambi residenti a Portici.

Ultime notizie, terremoto nella provincia di Pesaro Urbino

Un forte sisma, 4,3 la sua magnitudo, ha colpito il centro Italia poco prima delle 13.00 di ieri nella zona tra Pesaro e Urbino, ed è stato sentito anche in Albania. La fortissima scossa è stata sentita in particolare nelle città di Osimo, Jesi e Ancona. La scossa è stata di breve durata e il suo epicentro è stato fissato a circa 3 chilometri di distanza da Montefelcino. Ad un primo esame non si lamentano persone ferite o danni.

Ultime notizie, il ciclone Apollo colpisce la Sicilia

Ancora forti piogge e mareggiate nella zona siciliana delle provincie di Catania e Siracusa. Gli uomini della Protezione Civile continuano a monitorare la situazione ed alla popolazione è stato chiesto di non lasciare le proprie case salvo emergenze. Intanto la città di Augusta è isolata proprio a causa del maltempo, con diverse strade di collegamento interrotte. Il torrente Forcile, che si trova nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa, è stato oggetto di un intervento urgente.



