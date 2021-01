ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: via libera al vaccino Moderna (7 gennaio)

Nel bollettino odierno i nuovi casi accertati con i tamponi sono 20.331, a fronte di 178.596 controlli effettuati. Il tasso di positività è rimasto invariato rispetto alle 24 ore precedenti, mentre le terapie intensive hanno visto un incremento di 2 unità e ricoveri ordinari un calo di 221 unità. I decessi sono 548 con l’altalena che continua dati i 649 del giorno precedente. Le regioni nelle quali si è registrato il maggior incremento di casi sono il Veneto, La Lombardia ed il Lazio, rispettivamente con 3.638, 2.952 e 2.007.

Ultime notizie, via libera anche al vaccino Moderna

L’agenzia europea del farmaco ha dato il suo via libera anche al vaccino Moderna. Ci sarà una riunione dell’Aifa nella quale si parlerà del via libera da dare anche per quanto riguarda l’Italia, con le dosi che dovrebbero essere consegnate nella prossima settimana andandosi ad aggiungere a quelle di Pfizer-BioNtech. Con la disponibilità di un altro vaccino la lotta al virus sarà senza alcun dubbio rafforzata e questo aspetto positivo è stato segnalato anche dal ministro Speranza. Nello stesso tempo, il suo consigliere, Ricciardi, ha confermato che sono ancora necessarie rigide misure di controllo del contagio. Nel complesso le dosi del vaccino che saranno consegnate all’Italia saranno 1 milione e 300mila.

Ultime notizie, la giornata del calcio

Importantissima vittoria per 1-3 della Juventus contro il Milan nel big match di San Siro, c’è poi da registrare lo stop dell’Inter a Marassi contro la Sampdoria che ha vinto 2 – 1 con le reti di 2 ex interisti, Candreva e Keita. Sconfitta casalinga per il Napoli, battuto 2 – 1 in rimonta dal La Spezia, e vittoria per entrambe le romane con i giallorossi che si sono i posti in trasferta a Crotone, mentre i laziali hanno battuto la Fiorentina all’Olimpico per 2 – 1. Continua la corsa dell’Atalanta che vince in casa contro il Parma, con il tecnico Liverani sempre più in bilico sulla panchina parmense.

Ultime notizie, la situazione aggiornata delle varie zone

Da oggi, 7 gennaio tutta l’Italia torna in zona gialla, ma sono state prese delle misure rafforzative, per cui non sarà possibile spostarsi da una regione all’altra. Nei prossimi giorni si dovrebbero avere anche le decisioni riguardo alle zone da applicare da lunedì, dopo che sabato e domenica prossimi per tutta l’Italia il colore sarà quello arancione. Per quanto riguarda le scuole, ci sarà il rientro sia per gli asili che le elementari e le medie, mentre per le superiori la data prevista è quella di lunedì 11 gennaio, anche se con la percentuale del 50%, mentre il resto sarà ancora con la DaD. Alcune regioni si sono dette contrarie e sposteranno il rientro delle superiori nelle settimane successive.

Ultime notizie, le elezioni per il senato statunitense in Georgia

Il probabilissimo 2 – 0 a favore dei candidati democratici nelle elezioni senatoriali in Georgia dovrebbe favorire ancora di più la politica del neo presidente Biden, che avrebbe quindi anche la maggioranza al Senato, fin qui repubblicano, oltre che alla camera dei rappresentanti. Intanto il presidente uscente Trump continua a parlare di nessun riconoscimento della vittoria dell’avversario. Intanto negli Stati Uniti migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare a favore di Trump e si sono anche verificati degli scontri tra manifestanti e polizia.

