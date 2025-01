Un disastroso incidente aereo si è verificato la scorsa notte a Washington quando un aereo di linea dell’American Airlines con a bordo 64 persone si è scontrata con un elicottero militare con a bordo tre soldati americani.

Entrambi sono caduti nel fiume Potomac non troppo distante dall’aeroporto Ronald Reagan. vi sarebbero delle vittime, anche se il numero non è ancora stato confermato, ma si teme una vera e propria strage. In azione anche i sommozzatori per scandagliare le acque del fiume, decisamente gelate, e individuare altri superstiti.

Incidente aereo Washington: velivolo American Airlines contro elicottero/ Video, si temono 60 morti

Ultime notizie, Chiara Ferragni rinviata a giudizio

E’ stata rinviata a giudizio Chiara Ferragni, di conseguenza dovrà affrontare un processo, per la vicenda delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, nonché per il caso ancora più famoso del pandoro Balocco Pink Christmas. La notizia è stata riportata dalla stessa influencer che si dice certa di non aver commesso alcun reato, di conseguenza l’accusa nei suoi confronti, quella di truffa aggravata, la trova profondamente ingiusta.

Chiara Ferragni aveva raggiunto un accordo con il Codacons per rimborsare i consumatori danneggiati, ma evidentemente non è bastato per evitarle il processo: “Non ho mai truffato nessuno”, sottolinea ancora l’imprenditrice digitale nonché ex moglie di Fedez. “Dovrò convivere nel tempo con questa accusa”, aggiunge la ragazza che proprio nella serata di due giorni fa aveva ricevuto un altro Tapiro d’Oro di Striscia La notizia per la cover che Fedez porterà al Festival di Sanremo, la canzone bella stronza di Marco Masini che per le malelingue sarebbe indirizzata proprio all’ex moglie.

Ultime notizie, Emis Killa indagato a Milano

L’artista e cantante Emis Killa, il nome d’arte di Emiliano Giambelli, è sotto indagine dalla procura di Milano con l’accusa di associazione a delinquere nell’ambito dell’indagine doppia Curva, quella riguardante i presunti loschi giri di affari degli ultras di Milan e Inter e che a fine settembre scorso ha portato all’arresto di 14 persone.

Secondo quanto emerso nella giornata di ieri Emis Killa è stato colpito da un Daspo, di conseguenza non può entrare negli stadi per i prossimi tre anni, inoltre, nell’ambito di una perquisizione nella sua abitazione di Vimercate avvenuta a settembre scorso, era stato ritrovato in casa sua un piccolo arsenale di armi bianche nonché 40mila euro in contanti. Sotto i riflettori gli stretti rapporti fra Emis Killa e Luca Lucci, uno dei capi ultras del Milan, attualmente in carcere per tentato omicidio e traffico di droga.

Ultime notizie, la situazione in Congo

Sta degenerando la situazione in Congo. Dopo che i ribelli di M23 hanno preso il potere nella città di Goma, si sono verificati dei durissimi scontri con l’esercito congolese che ha causato morti e feriti, sia fra gli stessi militari quanto fra i civili e i caschi blu di stanza nella RDC.

I ribelli sono appoggiati dai militari ruandesi, da anni in combutta con il Congo in quanto il Paese viene accusato di aver coperto gli autori del famoso genocidio ruandese avvenuto nel 1994 e che causò la morte di un numero indefinito di persone, si parla di circa 500.000/1.000.000 di vittime. Intanto migliaia di cittadina di Goma stanno fuggendo dopo la presa di potere di M23, e nel contempo i manifestanti hanno preso di mira le ambasciate europee, ma anche di Ruanda, Kenya e Uganda. C’è il serio rischio che si verifichi una vera e propria guerra civile e proprio per questo è giunto l’appello di Papa Francesco affinchè le ostilità cessino il prima possibile.

Ultime notizie, l’Italia del tennis ricevuta al Quirinale

L’Italia del tennis, le formazioni che si sono aggiudicate a fine dello scorso anno le due manifestazioni a squadre, la Coppa Davis per gli uomini e la Billie Jean King Cup per le donne, sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Mattarella ha premiato gli azzurri ed ha dichiarato “Siete stati eccezionali”.

Al ricevimento del Presidente non era presente Jannik Sinner, pedina importantissima nella vittoria della Coppa Davis e recente vincitore, per il secondo anno consecutivo, degli Australian Open, che ha rinunciato per poter riposare dopo le fatiche australiane, visto che non parteciperà nemmeno al Torneo di Rotterdam che aveva vinto lo scorso anno.

Ultime notizie, le seconde prove scritte agli esami di maturità

Svelate le materie delle seconde prove dell’esame di maturità di quest’anno. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che per il liceo classico sarò il latino, mentre a quello scientifico la seconda prova verterà sulla matematica.

Per quanto riguarda il liceo linguistico la scelta è caduta sulla prima lingua straniera, mentre gli istituti tecnici con indirizzo economico la seconda prova sarà di inglese, Rispetto allo scorso anno è cambiata la seconda materia del liceo classico, che nel 2024 era stato il greco, mentre si è confermata la matematica allo scientifico.

Ultime notizie, nave cargo sbatte contro un pontile a Marina di Massa

A causa del forte vento, una nave cargo battente bandiera cipriota, ha urtato pesantemente il pontile di Marina di Massa, e si sono verificati degli sversamenti in mare del carburante trasportato. Ora è una corsa contro il tempo per tentare di evitare un grave danno ambientale e nello stesso tempo si stanno verificando i danni. Secondo le prime informazioni la stessa nave aveva già evidenziato problemi simili due anni prima.