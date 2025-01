L’attesa è finita per gli studenti che dovranno affrontare la Maturità 2025, perché sono uscite le materie della seconda prova. Non ci sono sorprese per i maturandi, soprattutto quelli che frequentano i licei classico e scientifico, visto che come previsto sono state scelte come materie il latino per il classico, la matematica per lo scientifico. Ma chiaramente non sono le uniche discipline in ballo. Matematica anche per l’indirizzo sportivo e l’opzione Scienze applicate allo scientifico.

Lingua e cultura straniera 1 per il linguistico, discipline progettuali ma ad hoc per ogni indirizzo dell’artistico, mentre scienze umane è la materia per l’omonimo liceo, con diritto ed economia per coloro che seguono l’indirizzo economico-sociale. La seconda prova al liceo musicale è su teoria, analisi e composizione, mentre la materia scelta per il coreutico è tecniche della danza.

Dai licei passiamo agli istituti tecnici. Economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing; lingua inglese per relazioni internazionali per il marketing; informatica per sistemi informativi aziendali e inglese per l’opzione turismo. Chi segue l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio ha come materia della seconda prova della Maturità 2025 geopedologia, economia ed estimo, invece informatica e telecomunicazioni rispettivamente per le omonime articolazioni.

Chi studia grafica e comunicazione agli istituti tecnici dovrà occuparsi di progettazione multimediale, si passa ad economia, estimo, marketing e legislazione per i maturandi dell‘indirizzo produzioni e trasformazioni. Infine, agli istituti agrari è stata scelta come materia della seconda prova gestione dell’ambiente e del territorio, invece enologia per viticoltura ed enologia.

OGGI LE MATERIE SECONDA PROVA MATURITÀ 2025?

Sono ore di attesa per scoprire le materie della seconda prova della Maturità 2025, ma il giorno giusto potrebbe essere quello di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, o i prossimi, visto che negli anni passati la comunicazione tanto attesa è arrivata negli ultimi giorni di gennaio. Lo dimostra anche il fatto che la pagina messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non è attiva. “Sono in corso delle operazioni di manutenzione programmata sul sistema. L’applicazione tornerà presto disponibile. Clicca qui per tornare alla Home“, questo è il messaggio che compare quando si accede alla sezione “visualizza materie esame“.

Le previsioni puntano sulla giornata di oggi visto che le materie della seconda prova della Maturità 2025 l’anno scorso arrivarono il 29 gennaio, mentre nel 2023 furono comunicate il 26 gennaio. Si aspettò fino al 30 gennaio per gli esami di Stato del 2020. Al momento quel che si sa riguarda la struttura della Maturità 2025, con la prima prova di italiano comune per tutti gli indirizzi scolastici, mentre la seconda verte proprio sull’indirizzo, a seguire il colloquio orale.

LE IPOTESI SULLA DATA DI USCITA

Dunque, potrebbe mancare davvero poco all’annuncio delle materie della seconda prova della Maturità, anche se non c’è una scadenza per la quale il Ministero dell’Istruzione è tenuto alla comunicazione entro la fine del mese di gennaio. D’altra parte, chi si occupa quotidianamente di scuola ritiene plausibile che quest’anno si segua la procedura degli ultimi anni, comunicando le materie in questione in contemporanea con quelle attribuite ai commissari esterni. A tal proposito, le commissioni saranno miste, con 3 esterni e altrettanti interni, oltre al presidente. Quindi, secondo Skuola.net, i commissari dovrebbero essere 7, di cui 4 da altre scuole.

IL GIALLO DEL PRESUNTO SPOILER

Infine, per quanto riguarda le materie, potrebbe esserci l’alternanza per il liceo classico, quindi dovrebbe arrivare la versione di latino, dopo il greco. Viene considerata improbabile l’alternanza tra matematica e fisica per il liceo scientifico, in quanto la seconda è ritenuta ostica, ma potrebbe esserci una prova mista. Peraltro, ci sono portali che hanno raccolto segnalazioni né confermate né smentite su quanto sarebbe accaduto il 20 dicembre, quando pare che sul sito del Ministero dell’Istruzione per alcuni minuti sarebbero apparse per errore le materie della seconda prova della Maturità dei licei scientifico e classico, rispettivamente matematica e latino.