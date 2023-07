Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zaki è libero: “Grazie al governo Meloni, sabato a bologna”

Così come previsto alla fine Patrick Zaki è stato liberato dal carcere del Cairo. Dopo la condanna a tre anni e la successiva grazia del presidente Al Sisi, l’universitario di Bologna è tornato finalmente libero e nella giornata di ieri, anche se qualche ora di ritardo rispetto al previsto, ha potuto riabbracciare i famigliari dopo tanto tempo lontano da casa.

«L’uso da parte del presidente Al Sisi della sua autorità costituzionale per concedere la grazia presidenziale è un apprezzamento personale per la profondità e la forza delle relazioni italo-egiziane, e la rapidità della grazia ne è la migliore prova, in particolare poiché è avvenuto meno di 24 ore dopo l’emissione della sentenza definitiva», ha commentato attraverso un messaggio all’Ansa, l’ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Rady. Applausi bipartisan, con Calenda che si è complimentato con il premier Meloni: «Sì, va detto con grande chiarezza. Ieri ho fatto personalmente e pubblicamente i complimenti a Giorgia Meloni, credo che sia un lavoro che ha fatto Meloni e che sia un merito che le vada riconosciuto senza se e senza ma», le parole a Skytg24. “Sabato mattina sarà a Bologna, grazie al governo italiano”, le parole di Zaki dopo essere tornato in libertà.

Ultime notizie, offrirono file top secret a Corona: due arresti

Un carabiniere ed un politico sono stati arrestati in quel di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dopo aver tentato di vendere a Fabrizio Corona dei file riservati sulla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro. Come riferisce TgCom24.it, per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari e si tratta del militare Luigi Pirollo, accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio, e di Giorgio Randazzo, consigliere comunale a Mazara del Vallo, accusato invece di ricettazione. Indagato per ricettazione, come riferisce ancora TgCom24.it, anche Fabrizio Corona, la cui casa è stata perquisita.

A far scattare l’inchiesta sarebbero state alcune intercettazioni disposte a carico dell’ex re dei paparazzi, e in seguito le autorità avrebbero raccolto elementi sufficienti da far scattare le misure cautelari. Secondo quanto emerso Fabrizio Corona sarebbe venuto in possesso dopo la cattura di Messina Denaro di una serie di audio di chat fra lo stesso boss e alcune pazienti che il latitante aveva conosciuto in clinica a Palermo durante la chemioterapia. Per questo motivo l’ex compagno di Belen Rodriguez era finito appunto sotto intercettazione, e in una conversazione del 2 maggio scorso Corona avrebbe fatto riferimento a uno “scoop pazzesco” di cui era in possesso un consigliere comunale, identificato poi appunto in Randazzo. Dopo un incontro a cui ha preso parte anche il direttore di MOW, questi ha capito che i file fossero “scottanti” ed ha così deciso di avvisare le autorità.

Ultime notizie, grandine in Veneto e a Mantova

Nelle scorse ore si sono verificate delle pesanti grandinate in particolare nella zona del nord est della nostra penisola. Danni soprattutto in Veneto dove sono caduti dei chicchi di grandine grossi come delle arance. Le richieste di intervento sono state più di 500 con i vigili del fuoco che sono stati costretti a fare gli straordinari. Solamente nella zona del veneziano sono state 77, mentre in quel di Padova una 50ina.

Stando a quanto fatto sapere dal governatore del Veneto Luca Zaia, si sarebbero verificati anche dei feriti: “Nella provincia di Vicenza sono state soccorse dal Suem tre persone con lesioni lievi causate da grandine nella zona di Bassano del Grappa. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell’immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni”. Grandine anche a Mantova con danni ad auto e abitazioni davvero importanti. In poche ore si è passati dal caldo torrido ad un temporale devastante.

Ultime notizie, Oro per l’Italia ai mondiali di nuoto

Ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento in Giappone, dopo le medaglie d’argento e bronzo nella gara individuale sui 5 chilometri con Paltrinieri e Acerenza, l’Italia si prende l’oro nella staffetta 4 x 1500 metri in acque libere dopo essere stata di bronzo nell’edizione precedente.

La staffetta mista, oltre ai due ragazzi ha visto anche le performance di Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon. La medaglia d’oro nel fondo ai mondiali era attesa da 21 anni e la formazione azzurra ha preceduto sul traguardo quelle di Ungheria ed Australia, che ha conquistato la terza piazza al fotofinish sulla Germania che ha sbagliato, con Klemet, il tocco sul tabellone. La stessa Germania ha voluto risparmiare, in vista delle gare in piscina, il suo miglior atleta di questa disciplina, Wellbrook, vincitore della prova individuale, ma ha pagato cara questa scelta.

Ultime notizie, Tour de France in salsa danese

La tappa del Tour de France è stata un affare danese con Asgreen che si è aggiudicato la vittoria della tappa, mentre il capoclassifica Vingegaard si avvicina sempre di più al trionfo sul traguardo degli Champ Elysee di Parigi. Dopo le tappe sulle Alpi e la cronometro, quella di oggi era una tappa sulla carta tranquillissima e si attendeva l’ennesima volata di gruppo, ma è stata caratterizzata dalla fuga di un gruppetto che si è poi disputato la vittoria sul traguardo di Bourg en Bresse.

Ultime notizie, femminicidio a Troina

Una donna 56enne, Mariella Marino, è stata uccisa in strada a colpi di pistola a Troina in provincia di Enna, e per questo delitto è stato arrestato l’ex marito, il 60enne Maurizio Impellizzieri che la donna aveva denunciato per violenze anche recentemente. Il femminicidio è accaduto davanti ad un supermercato dove la donna si recava spesso per gli acquisti e dove il marito l’ha attesa e poi colpita con tre colpi di pistola che l’hanno freddata sul colpo.

L’uomo è sempre stato violento e dopo molti atti di violenza subiti la donna lo aveva denunciato e l’uomo era stato condannato a 8 mesi con il patteggiamento. Prima di oggi i carabinieri avevano perquisito l’uomo e la sua casa dopo le denunce della ex moglie senza però trovare armi da taglio o da fuoco.











