Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky, è atterrato ieri sera a Roma e oggi incontrerà Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro è previsto al Quirinale attorno alle ore 10:00, anche se non è ben chiaro quali saranno gli argomenti del colloquio, quasi sicuramente appoggio politico che l’Italia ha sempre fornito a Kiev.

Intanto si attende l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump alla Casa Bianca che avverrà il prossimo 20 gennaio ed un eventuale incontro con il leader russo Vladimir Putin, di cui ieri ne ha parlato anche Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, dicendosi favorevole al vis a vis. Da segnalare infine ciò che succede sul campo, con l’Ucraina che sta cercando di riconquistare il Donbass, mentre un bombardamento russo su Zaporizhzhia ha provocato 13 morti e 18 feriti. Le difese di Mosca hanno inoltre intercettato 15 droni ucraini che sono stati distrutti prima che raggiungessero i propri obiettivi e i detriti caduti a terra hanno danneggiato un gasdotto senza comunque causare delle vittime.

Ultime notizie, la conferenza di Giorgia Meloni

Come da programma si è tenuto ieri mattina la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Tanti gli argomenti toccati dal presidente del consiglio, a cominciare dalla liberazione di Cecilia Sala, riportata a casa mercoledì dopo la detenzione in Iran. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di grande emozione, sottolineando l’ottimo lavoro fra le varie diplomazie di Italia, Iran e Stati Uniti.

Meloni ci tiene a precisare che non ha agito da sola, ringraziando quindi Tajani, l’intelligence italiana e il corpo diplomatico. Fra le argomentazioni toccate anche SpaceX e Starlink, due delle aziende di Elon Musk, spesso e volentieri chiacchierate negli ultimi giorni, precisando che per quanto riguarda Starlink “Siamo in fase di istruttoria”, ma che non è stato siglato alcun accordo per quanto riguarda SpaceX, dicendosi quindi sorpresa delle voci degli ultimi giorni. Per Gorgia Meloni sono semplici interlocuzioni che rientrano nella normalità: “Non capisco tutte queste accuse”. Per quanto riguarda le tasse ha dichiarato che è necessario che il governo dia un segnale al ceto medio, mentre un altro argomento è stato quello di una strategia per colpire la sorella Arianna, ai limiti della cialtroneria. Giorgia Meloni ha parlato anche del governo italiano escludendo rimpasti in corso d’opera.

Ultime notizie, l’incendio a Los Angeles

Non accennano a fermarsi le fiamme a Los Angeles, con il devastante incendio che sta distruggendo migliaia di ettari, causando l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone. Le fiamme hanno raggiunto Hollywood, ma anche Santa Monica, Malibù e altri quartieri della capitale californiana, venendo descritto come l’incendio più devastante di sempre per lo stato.

Purtroppo si sono verificate delle vittime, cinque persone hanno perso la vita, anche se non è ben chiaro in quali circostanze, alla luce degli alert di evacuazione diramati da giorni. La città di Los Angeles sta bruciando in sei diverse zone, nessuna delle quali è sotto controllo. Alla luce del devastante rogo i lavori per gli Oscar sono al momento in stand by . Secondo i media locali e nazionali Sunset Boulevard è in rovina. Per cercare di riportare la normalità a seguito di questa situazione, è intervenuto anche il Pentagono. A bruciare, nell’inferno di fuoco della città californiana, sono il centro e la collina di Hollywood, con circa 130mila abitanti che sono stati evacuati. Per cercare di fra fronte alle problematiche di Los Angeles, il presidente Biden ha cancellato il suo viaggio in Italia.

Ultime notizie, i sorteggi degli Open d’Australia

Si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti degli Open d’Australia di tennis, dove Sinner dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il tennista italiano, che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della manifestazione insieme ad Aryna Sabalenka, incontrerò nel primo turno il numero 34 della classifica mondiale il cileno Jarry e troverà Carlos Alcaraz o Novak Djokovic eventualmente soltanto in finale, mentre dalla sua parte del tabellone ci saranno sia Medvedev che Fritz.

Per quanto riguarda gli altri italiani iscritti al torneo australiano, ci sarà subito un derby italiano che vedrà di fronte Musetti ed Arnaldi, mentre Berrettini se la vedrà con il tennista inglese Norrie e Sonego lo svizzero Wavrinka. Nel tabellone femminile per Jasmine Paolini l’avversaria sarà una tennista proveniente dalle qualificazioni ancora in corso di svolgimento e nelle quali è stata eliminata Sara Errani.

Ultime notizie, aumentati i requisiti minimi per la pensione

A sorpresa sono arrivate le variazioni da parte dell’Inps riguardanti i requisiti necessari per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Dal primo gennaio 2027 infatti per andare in pensione occorreranno tre mesi in più, rispetto agli attuali 67 anni, mentre dal 2029 ci sarà un ulteriore incremento di 2 mesi.

Questo cambio “a sorpresa” che arriva prima dell’emissione del relativo decreto, è stato criticato dalla Cgil che ha segnalato una preoccupazione molto profonda per questi cambiamenti “unilaterali”. Cambiano anche i requisiti per la pensione contributiva che salgono, dalla stessa data, a 43 anni ed 1 mese.

Ultime notizie, rapinata la casa romana di Maria Sole Agnelli

La casa della sorella dell’Avvocato, che si trova a Torrimpietra, nei dintorni di Roma, è stata rapinata nella notte tra l’8 ed il 9 gennaio da un gruppo di rapinatori che ha anche preso in ostaggio due persone, la governante della casa e un vigilante. Che sono stati legati mentre avveniva la rapina della quale non si conosce il bottino

Nessun problema per la 99enne Maria Sole Agnelli, che al momento della rapina stava dormendo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Si tratta dell’ennesima rapina in ville di Roma e del circondario. I rapinatori hanno immobilizzato per primo il vigilante, che si trovava all’interno della guardiola, e poi, raggiunta la casa principale, la governante.