TORNA LA CONFERENZA STAMPA DI GIORGIA MELONI DI INIZIO ANNO: CAMBIA LA “TRADIZIONE”. COME SEGUIRLA IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Un anno e cinque giorni dopo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna con la conferenza stampa di “inizio anno”, un cambio di paradigma ormai rispetto alla tradizione di Palazzo Chigi: invece che la conferenza stampa di fine anno, già nel 2023 si dovette “aspettare” fino al gennaio 2024 per il confronto a 360° su tutti i temi della politica italiana e internazionale con la leader e protagonista del Governo. Così avviene anche oggi 9 gennaio 2025 con la conferenza stampa di Giorgia Meloni che inevitabilmente prenderà “spunto” dalla clamorosa e stupenda notizia giunta ieri con la liberazione e ritorno in Italia di Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre scorso e imprigionata ingiustamente per più di due settimane.

Come di consueto, la conferenza stampa della Presidente del Consiglio sarà possibile seguirla in diretta tv sulle principali reti all-news nazionali (RaiNews24, TgCom24, SkyTG24) ma anche in diretta video streaming live sul canale YouTube (e sugli altri social) di Palazzo Chigi. L’evento, organizzato come sempre dal coordinamento della stampa parlamentare e dall’Ordine dei Giornalisti nazionale, avrà luogo dalle ore 11 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari: la Presidente del Consiglio risponderà ad una lunga serie di domande, con i cronisti sorteggiati per il confronto con Giorgia Meloni. Guardando alle due precedenti nel 2023 e 2024, la durata prevista per la conferenza stampa di Grigia Meloni sarà tra le 2 e le 3 ore complessive.

GUARDA QUI LA DIRETTA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DELLA MELONI

I POSSIBILI TEMI IN CONFERENZA STAMPA E IL PUNTO SULLA LIBERAZIONE DI CECILIA SALA

Tra i possibili temi della conferenza stampa di inizio anno per la Premier Giorgia Meloni, innegabile sarà partire dal grande successo diplomatico, geopolitico e di intelligence giunto ieri con la liberazione a sorpresa della giornalista Cecilia Sala: arrestata senza un motivo né un’accusa formale (oltre alla vaghissima “violazione delle leggi islamiche”) prima di Natale, tenuta in isolamento nel terribile carcere di Ervin a Teheran, e all’interno di un delicatissimo intrigo internazionale sull’asse USA-Iran. Dopo 20 giorni di carcere duro, Cecilia Sala è stata liberata la mattina dell’8 gennaio 2025, rientrando subito in Italia con il direttore dell’AISE e accolta a Roma Ciampino dalla Presidente Meloni.

Alla leader FdI saranno inevitabili le domande in conferenza stampa su come si è arrivati a sbloccare la trattativa, quale eventuali “garanzie” sono state fatte dall’Iran e quale eventualmente il “legame” con l’altro caso parallelo di questi giorni, l’arresto a Milano dell’ingegnere iraniano Mohamed Abedini (con eventuale scarcerazione anche qui nei prossimi giorni). Decisivo molto probabilmente nel processo di liberazione di Cecilia Sala è stato il viaggio lampo di Giorgia Meloni in Florida dal Presidente eletto Donald Trump, su cui però pendono altri temi scottanti come l’eventuale accordo con SpaceX per un sistema satellitare di comunicazione con qui eventualmente giungere ad accordo tra Italia e Elon Musk. Le polemiche, la parziale smentita del Governo e il futuro della comunicazione internet (Starlink e non solo) saranno al centro di altre domande in conferenza stampa per la Presidente del Consiglio: altri possibili temi per i vari scenari del 2025, tutt’altro che marginali, restano quelli sull’economia con la Manovra appena incassata, sugli accordi europei e le riforme chiave (Autonomia e Premierato). Possibile passaggio Meloni potrebbe essere anche il riferimento alle dimissioni di Elisabetta Belloni, l’ambasciatrice direttrice dei Servizi Segreti fino al prossimo 15 gennaio: quanto uscito sui giornali di presunte liti all’interno della Farnesina e con Palazzo Chigi rispetto alla direzione del DIS saranno affrontate dal Capo del Governo nella prima conferenza stampa dell’anno.