Umberto D’Aponte torna sui social dopo il carcere/ Ex marito Guendalina cambia look

Umberto D’Aponte, il ritorno sui social dopo il carcere

Umberto D’Aponte torna sui social: l’ex marito di Guendalina Tavassi è ricomparso sul suo profilo Instagram ufficiale dopo un lungo periodo di assenza. L’uomo aveva lasciato nei mesi scorsi il carcere e questo era coinciso con la decisione della Tavassi di mettere la parola fine alla sua esperienza in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. La loro, come sappiamo, è stata una separazione molto burrascosa, motivo per il quale, dopo essere stata messa al corrente delle evoluzioni, la donna non se l’era sentita di restare nel reality, optando per il ritorno dai suoi figli.

Adesso però, a distanza di qualche mese, Umberto D’Aponte è ricomparso sul suo profilo social apparendo decisamente in forma e con un cambio di look a dir poco radicale. Non più capelli tirati indietro col gel bensì ricci sfoggiati dall’uomo anche attraverso le sue Stories. “Buongiorno da me e dal mio capello riccio”, scrive, postando alcune Stories realizzate allo specchio.

Umberto D’Aponte cambia look e sorprende

E’ lo stesso Umberto D’Aponte a mostrarsi con un aspetto totalmente rinnovato dopo i mesi di lontananza social. Ma già nei giorni scorsi l’ex marito di Guendalina Tavassi si era mostrato sempre sui social lasciando trapelare un importante e visibile cambio di look. “Wild”, scrive oggi in un altro video che testimonia il forte cambiamento. Attualmente D’Aponte si trova agli arresti domiciliari in attesa di poter affrontare un processo.

Era il 19 gennaio scorso quando Umberto D’Aponte violò l’ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi all’ex moglie Guendalina Tavassi a meno di 500 metri. Questo gli era costato il carcere. In quella occasione, inoltre, il fidanzato attuale di Guendalina, Federico Perna, aveva raccontato di aver subito da Umberto un’aggressione davanti alla sua stessa ex compagna. Aggressione che la Tavassi riferì di aver subito anche lei denunciando l’ex marito poi destinatario per questo motivo dell’ordine restrittivo.

