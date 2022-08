Un altro domani/ Anticipazioni 12 agosto: Carmen rifiuta Victor e corre da Kirso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 agosto 2022: Carmen rifiuta la proposta di matrimonio di Victor

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda l’12 agosto, rivelano che Victor ha chiesto a Carmen di sposarla, ma la ragazza ha rifiutato la sua proposta di fidanzamento, con grande dispiacere di Patricia e Francisco, che pensavano così di mettere in atto il loro piano con Ventura. Patricia non si arrende e cerca invano di convincere un deluso Victor a insistere, mentre Carmen, delusa dell’accoglienza ricevuta, corre tra le braccia di Kiros. Altra delusione amorosa anche per Alicia, che capisce che Angel l’ha lasciata perché ama un’altra, e si sfoga piangendo da Ines.

La bottega di Julia continua ad attrarre clienti, e riceve un grosso ordine: dieci mobili. Il problema è che bisogna produrli in un mese e questo fa andare in ansia le ragazze. Sergio si trova ancora manipolato da Diana e, dopo aver passato la notte con Julia, sceglie di restare, offrendolo il suo appoggio morale. Il suo scopo rimane lo stesso: riconquistarla con ogni mezzo possibile.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia e Diana, nuovi problemi

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e i suoi collaboratori attendono la visita di un giornalista intenzionato a pubblicare un servizio: ciò potrebbe fare un’ottima pubblicità alla bottega. Diana però non è d’accordo con l’iniziativa e si scontra ancora con sua figlia. Esasperata, Julia si butterà di nuovo tra le braccia di Sergio, che ovviamente ne approfitta. Intanto, Cloe continua a parlare con Dani, il suo amico “virtuale”, mentre cerca di capire cosa provi realmente per il fidanzato Ribero.

Carmen si sente sotto pressione perché pare che tutti vogliano una sua risposta alla proposta di fidanzamento di Victor e vogliono che lei accetti. Ma nel suo cuore c’è solo Kirso. Anche Angel verrà pressato da Alicia sui suoi veri sentimenti, e il ragazzo sarà costretto a spezzarle il cuore.

Un altro domani: tutto sul personaggio di Carmen Villanueva

Amparo Piñero è Carmen nella soap Un altro domani. Coraggiosa, leale, idealista e appassionata, Carmen è la figlia di Francisco e all’inizio della storia arriva in Africa per realizzare il sogno di una vita. Carmen spera di trovare il suo posto nel mondo, ma ben presto si scontra con la dura realtà del luogo.

Suo padre le ha descritto la Guinea come una terra selvaggia e vergine, un’ideale che non coincide con ciò che si trova davanti: una realtà molto più ingiusta e crudele di quanto si aspettasse, con regole rigide capaci di limitare tutto, anche l’amore. Infatti la ragazza si innamora di Kiros, il domestico della tenuta del padre, e lotta insieme a lui contro le ingiustizie sociali tra padroni e le tribù indigene del luogo.











