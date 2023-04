Un altro domani/ Anticipazioni 13 aprile: Ventura e Victor, arriva l’accordo!

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 aprile, ci dicono che continua a tenere banco la fuga di Victor, che alla fine manca all’appuntamento perché decide di affrontare Ventura. I sospetti di Carmen diventano quindi realtà: padre e figlio si ritrovano, faccia a faccia, per un incontro chiarificatore. Ventura cerca di essere non troppo severo, spiegando al ragazzo che il suo intento non era quello di arrestarlo, ma semplicemente spaventarlo, affinché non svelasse i suoi piani di rivolta. A quel punto entrambi stringono un accordo: Victor accetta di prendersi la colpa e di costituirsi, mantenendo così il segreto di suo padre. In cambio, però, l’uomo dovrà impegnarsi a farlo scagionare quanto prima, e trattare bene Inés senza farle violenza alcuna, fino a quando lui non sarà di ritorno. E Ventura accetta le condizioni del figlio, che dovrà inoltre evitare di rigettare le accuse su di lui sulla rivolta che stava preparando contro il governo spagnolo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 aprile: Adelaide, un regalo per Marcello

Un altro domani, anticipazioni di oggi 13 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la notizia di Victor sconvolge la comunità e in particolare Carmen, che non condivide la decisione, seppur coraggiosa, del ragazzo, e teme il peggio. Stessa cosa per Inés. Stabilito l’accordo, Victor darà quindi l’ordine di arresto a Ventura, il quale procederà a mettere dietro le sbarre suo figlio. L’evento tiene sulle spine i veri cospiratori, poiché la Guardia Coloniale è riconosciuta per usare mezzi di tortura anche violenti pur di scoprire i nomi dei rivoltosi. La situazione dell’arresto di Victor getta in agitazione Francisco, che teme ripercussioni per sua figlia Carmen, dato che ha aiutato il ragazzo durante la latitanza. Anche Patricia crede che ci saranno conseguenze per la famiglia…

Terra amara/ Anticipazioni 13 aprile: Fekeli fa il grande passo con Hunkar

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia scopre che collaborare con Sergio è un vero inferno; il suo ex le sta rendendo la vita difficile facendo leva sul fatto che i due sono ancora legalmente sposati e ciò significa che gli spetta metà delle quote dell’azienda. Olga e Tirso cercando di capire se esiste un modo per impedire che Mario denunci Erik, e forse l’hanno trovato. Il ragazzo, però, dovrà sottostare a degli obblighi.

A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Quando è tutto pronto per il fatidico giorno, ma quando Victor incontra sua madre e nota dei segni sui polsi, capisce che c’è qualcosa che non va. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, si scopre che potrebbe esserci un serial killer a Rio Muni che prende di mira le giovani donne.

Beautiful/ Anticipazioni 13 aprile: Grace ha scoperto tutto, Carter e Paris...

© RIPRODUZIONE RISERVATA