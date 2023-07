Un altro domani/ Anticipazioni 13 luglio 2023: Carmen e Victor, la guerra tra famiglie si fa accesa

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 luglio, ci dicono che Julia inizia ad avere seri dubbi sull’opportunità o meno di dare a Leo una seconda possibilità dopo tutto quello che ha fatto. Diana è disposta a tutto affinché la figlia non riprenda la relazione con il giornalista. Un regalo inaspettato da parte del suo ex fidanzato potrebbe ribaltare completamente la situazione. Oltretutto, l’imprenditrice non riesce ancora a capacitarsi dell’atteggiamento di Tirso e Olga, che l’hanno abbandonata nel momento in cui ne aveva più bisogno. E quando Tirso e Leo finiscono quasi per arrivare alle mani, Julia deve intervenire prima che accade l’imprevisto.

Dani è davvero sopraffatto nel vedere che non sta ricevendo una risposta da Chloe dopo la lettera che gli ha inviato. È allora che il giovane finisce per rivelare alla madre il vero motivo dell’allontanamento dall’amica. Come previsto, Elena è assolutamente senza parole.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 13 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che l’ostilità che i Vélez de Guevara e i Villanueva sembrano avere aumenta ogni giorno che passa. Sembra chiaro che tra le due famiglie ci sia una guerra in atto. Don Francisco ha fatto una proposta inaspettata che Ventura non ha esitato ad accettare. Un gesto che potrebbe cambiare il corso della storia e anche il destino della colonia, dall’inizio alla fine. Victor teme che suo padre abbia convinto Kiros ad incendiare l’ebanisteria offrendogli in cambio dei soldi, gli stessi che gli servivano per ripagare i suoi amici.

Carmen appoggia questa teoria, ma si rifiuta di dirlo a Francisco per paura che licenzi il suo amico. Pur di porre fine alle tensioni tra le due famiglie, Victor arriva a fare una proposta di matrimonio pubblica a Carmen… Inés e Ángel, sopraffatti dalla possibilità che Patricia stia seguendo le loro tracce, decidono di invitarla al loro club del libro. È l’unico modo che hanno per cercare di fugare ogni tipo di dubbio.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Chloe non perdona Dani quando scopre che era lui il ‘Dani’ di cui si era innamorata. Julia e Tirso sembrano avere un riavvicinamento, ma lui poi finisce per tornare con Olga. I rapporti tra i due si incrinano quando l’albergatore scopre dei dettagli che riguardano il fratello. Tirso e Olga danno for fait a Julia per il lancio della sua nuova linea, che ha rivolti inaspettati quando Leo si presenta e si dichiara davanti a tutti.

Carmen e Victor vorrebbero vivere la loro relazione alla luce del sole, anche per provare a portare pace tra le loro famiglie. Tuttavia il boicottaggio di Francisco e le sue accuse a Ventura complicano le cose. Kiros soffre in silenzio nel vedere Carmen tornare tra le braccia di Victor, e finisce per commettere diversi passi falsi. Carmen scopre che proprio l’amico ha incendiato la sua ebanisteria. Inés e Angel cercano di sviare i sospetti di Patricia che potrebbe aver capito che i due hanno una relazione.











