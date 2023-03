Un altro domani/ Anticipazioni 17 marzo: Julia, Sergio vuole una seconda possibilità

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 marzo, ci dicono che Julia contatta Sergio per chiedergli di presentarsi a casa sua al fine di firmare i documenti relativi alle sue dimissioni, e quindi mettere la parola fine al debito che lei ha con lui. Tuttavia, nel bel mezzo dell’incontro, la figlia di Diana ha un atteggiamento piuttosto accomodante che il giovane fraintende: Sergio infatti pensa che la ragazza voglia ricucire il loro rapporto e che la rottura in realtà era solo una pausa. Per questo motivo, il ragazzo non esiterà a chiederle una seconda possibilità! Julia non potrà credere alle sue orecchie e non ci penserà un secondo a ribadire che la loro storia è finita, morta e sepolta, perché semplicemente non è più innamorata di lui. Parole che faranno infuriare Sergio e non poco…

Felicia Impastato, mamma di Peppino/ Il matrimonio con Luigi: "Litigi furibondi"

Un altro domani, anticipazioni di oggi 17 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen cerca in tutti i modi di far fronte al dolore di aver perso per sempre Kiros, che sta per sposare Enoa. Proprio per questo motivo, concentra tutte le sue energie sulla ricerca di Victor. Quello che non mette a conto è che facendo così ha catturato l’attenzione di Ventura, convinto che sia lei a nascondere suo figlio. Carmen è sempre più convinta dell’innocenza di Victor, ma ovviamente non lo sta aiutando dato che non ha idea di dove si trovi. A Ventura poco importa poiché irrompe in casa dei Villanueva insieme ai suoi scagnozzi per trovare tracce del figlio. Intanto, Ángel ha iniziato ad avere seri sospetti su Inés, poiché crede che abbia qualcosa a che fare con la morte improvvisa di Alicia. E anche la libraria comincia a nutrire lo stesso sospetto. Entrambi sembrano avere più di un motivo sufficiente per dubitare l’uno dell’altra…

LA PANTERA ROSA/ "L'esperimento" di Edwards con un successo multiplo

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia fa fatica ad accettare il fatto che Tirso e Olga si siano baciati e che ora siano diventati una coppia. Dani, invece, prende coraggio e confessa a sua madre di essere un ragazzo trans. Elena, però, reagire in maniera sbagliata e lui, di risposta, esce di casa per cercare conforto da Julia, l’unica (insieme ad Erik) ad averlo sostenuto. Dopo aver parlato con Julia, Elena si convince a riaffrontare Dani per dirgli che intende recuperare il loro rapporto.

A Rio Muni, nel passato, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia.

MAURO CORUZZI PLATINETTE, ICTUS ISCHEMICO/ "Cosciente e stabile. Mai in coma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA