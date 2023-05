Un altro domani/ Anticipazioni 19 maggio: Julia e Diana di nuovo in terapia?

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 maggio, ci dicono che Julia ha ricevuto una notizia davvero inaspettata. Sua madre Diana ha chiesto un congedo per uno scopo ben preciso: trascorrere più tempo insieme. Qualcosa che non sa come affrontare. Elena cerca di farle vedere il lato positivo della situazione, ma alla giovane è chiaro che deve essere molto concentrata per tornare a vivere con la madre. Per lo stesso motivo, non esita un solo secondo a chiedere a Leo una seduta di terapia.

Terra amara/ Anticipazioni 19 maggio: Demir deve guardarsi le spalle da...

Mentre la figlia di Diana cerca di mettere ordine nella sua giornata, Tirso decide di avvicinarsi sempre di più a Olga. L’albergatore è sempre più convinto di voler iniziare una relazione sentimentale con lei. Ora, c’è un ostacolo abbastanza ovvio: suo nipote Erik. È consapevole che questa situazione andrà a complicare ogni cosa e, quando anche il ragazzo lo verrà a sapere, riceverà una bella doccia fredda. Quindi Tirso sa di dover procedere con cautela.

Sei sorelle/ Anticipazioni 19 maggio: Francisca, una lettera può cambiarle la vita?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 19 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha voluto chiedere aiuto a Kiros. Di che cosa hai bisogno? Deve seguire molto da vicino le manovre di Patricia. L’operaio, però, le fa sapere che non ha più tempo per aiutarla. Infatti sappiamo che Kiros si è appassionato alle letture ultimamente, e ha deciso di mettersi a studiare per avere una certa cultura e provare a emanciparsi. A Carmen non resta altro che cercare aiuto altrove, sperando di riuscire ad attrarre a sé quanto più sostegno nel minor tempo possibile.

Beautiful/ Anticipazioni 19 maggio: Thomas difende Brooke, Steffy è curiosa...

Nel frattempo Patricia continua a coprirsi le spalle dalla sua figliastra, avendo capito che quest’ultima sta cercando di incastrarla per farla confessare. La dark lady si circonda di un insospettabile alleato.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio rinuncia ad avere le quote della bottega, ponendo fine alla guerra contro Julia, verso la quale prova ancora dei sentimenti, che tuttavia non sono ricambiati. Ribero è partito per la Germania, ma Chloe è preoccupata dopo una sua chiamata. Diana vuole prendersi un congedo per passare del tempo con sua figlia, cosa che Julia non sa come affrontare.

Carmen fa in modo che Patricia intercetti una sua lettera indirizzata al tenente Serralvo, ma la donna si rivela più scaltra di lei. Victor ha un nuovo compagno di cella che potrebbe diventare un suo prezioso alleato. Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, perciò cerca con tutte le sue forze di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Qualcosa, però, complica i suoi piani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA