Un altro domani/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Kiros, un gesto verso Carmen che…

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 2 agosto, ci dicono che Dolores ha deciso sul futuro di Carmen senza consultarla. La ragazza è molto frustrata perché vorrebbe restare a Rio Muni, non solo perché ormai si è abituata a quell’ambiente, ma soprattutto perché è innamorata di Kiros. La madre, però, non accetta lo stile di vita che conduce la figlia. Carmen e Kiros ripongono tutte le loro speranze in Don Francisco. I giovani credono fermamente che l’uomo d’affari sia l’unica persona che può impedire alla figlia di Dolores di lasciare la metropoli per tornare nella città di Madrid. Quelle speranze vengono annientate quando lui passa dalla parte di Dolores. Kiros, di fronte all’idea di perdere per sempre Carmen, prende la decisione di compiere un passo del tutto inaspettato e romantico.

Linda decide di dare un’altra possibilità a Faustino e lo riassume al Circolo, nonostante sia consapevole che suo cugino è diventata per lei una grande tentazione. Pur di soffocare questi sentimenti, arriva a dire una bugia che potrebbe avere un forte impatto sul suo futuro.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 2 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia si vede a un nuovo davanti a un bivio. Diana è irritata per via dell’articolo di Leo in cui lui ha ritrae come una donna severa e poco attraente, e pensa che questo possa influire sugli incassi dell’hotel. La madre di Julia è infatti preoccupata per i conti dell’albergo che non vengono pagati, quindi dovrà fare una serie di modifiche se vuole evitare il fallimento. Le cose arrivano a un punto tale che gli abitanti di Robledillo decidono di mettersi sul piede di guerra.

Manu ha completamente abbandonato quella facciata da brava ragazza quando suo zio ha scoperto che, da quando è arrivata a Robledillo, sta vivendo una doppia vita. Elena, già contraria alla storia tra Manu e Dani, litiga pesantemente con quest’ultimo. Julia, invece, cerca di riallacciare i rapporti con la nipote di Mario, e le due si accordano per continuare la loro collaborazione.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il nuovo lavoro di Kiros in fabbrica permette a lui e Carmen di riavvicinarsi e scoprire che quei sentimenti non si erano mai spenti. Francisco perdona Patricia dopo il suo malore e le permette di restare a casa, almeno finché non si rimetterà. A complicare le cose è l’arrivo di Dolores, la madre di Carmen, che non accetta che la figlia viva in un ambiente che giudica non adatto a “una brava ragazza”. Linda vive con grande conflittualità il suo rapporto col cugino Faustino.

Mario racconta a Julia che sua nonna Carmen aveva ucciso Victor. La ragazza non ci crede e vuole indagare per conto suo. Nel frattempo si convince che la sua relazione con Leo vada a gonfie vele, ma non può fare a meno di mostrarsi gelosa nel crescente legame tra Tirso ed Elena. Dani si lega a Manu e ciò preoccupa sua madre.











