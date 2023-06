Un altro domani/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Carmen si ribella e fa un annuncio che…

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 giugno, ci dicono che Carmen non ha esitato un solo minuto ad affrontare suo padre. E tutto per difendere Víctor. La giovane cerca di convincerlo a farlo tornare a lavorare in fabbrica. Nonostante gli sforzi, Don Francisco si rifiuta categoricamente di chiedere qualsiasi cosa che possa far arrabbiare o mettere a disagio Ventura. Carmen, dopo aver compreso la situazione, ha preso una decisione molto drastica. Se suo padre non riassumerà il suo amico, lei lascerà la fabbrica e avvierà una nuova attività tutta sua. Ma non sarà una qualsiasi, bensì una ebanisteria rivale a quella di famiglia.

Sei sorelle/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Carolina si illude, German pensa ad Adela

Un altro domani, anticipazioni di oggi 21 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Mabale cerca in tutti i modi di convincere Kiros a continuare i suoi studi mentre lui continuerà a coprirsi gli spalle. Infatti l’amico sta facendo gli straordinari e timbra al suo posto nelle sue ore in fabbrica. Nonostante gli sforzi, questo loro accordo viene ben presto scoperto da Patricia, che capisce che Kiros non è al lavoro quando dovrebbe. Conoscendo la perfida donna, sappiamo benissimo che il giovane operaio non è al sicuro e potrebbe ben presto trovarsi in un mare di guai se non riesce a trovare una giustificazione alle sue assenze.

Terra amara/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Zuleyha è sotto shock, ma nessuno le crede

Nel frattempo, Ángel è molto dubbioso sul Rio Club. Sua madre vorrebbe che fosse lui a concludere l’affare, strappandolo così dalle mani di Linda, ma d’altra parte il ragazzo non se la sente affatto di compiere un gesto simile tradendo l’amica. Per questo motivo gli viene in mente un’idea: e se loro due diventassero soci? Quindi Angel si incontra con Linda e le propone di candidarsi insieme per gestire il Río Club. Un’offerta allettante: la giovane accetterà?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la sintonia tra Leo e Julia aumenta ogni giorno di più, tant’è che i due si lasciano andare a confidenze intime. Poi lui riesce a convincerla a partecipare a una terapia con la madre Diana. Chi comincia ad essere infastidito di questa alchimia è Tirso. Intanto Elena si avvicina al mondo di Dani e scopre qualcosa in più sui ragazzi trans, ma ciò non sembra essere abbastanza per suo figlio. Chloe trova per caso dei volantini sull’associazione per trans.

Beautiful/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Sheila vuole uccidere Steffy, ma Taylor...

Carmen, pur di star vicina a Victor e sostenerlo contro i loschi piani di Ventura, ha finito per trascurare il suo lavoro in fabbrica. Patricia approfitta di questa sua debolezza per convincerla ad allontanarsi dal ragazzo per il bene di tutti. Una proposta che la ragazza non accetterà di buon grado. Ángel riceve le pressioni della madre affinché soffi a Ventura il suo progetto sul Rio Club, dicendogli che solo in questo modo dimostrerà di avere la stoffa negli affari. Ma il ragazzo è molto insicuro perché sa cosa vuol dire mettersi contro di lui…











© RIPRODUZIONE RISERVATA