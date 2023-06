Un altro domani/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Julia e Leo, si accende la passione…

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 giugno, ci dicono che il torneo di Mus entra nel vivo, con Leo e Julia che partecipano in coppia contro Tirso e Olga. In questa circostanza emergono diverse tensioni, e il gioco si fa via via più personale. Infatti Tirso dimostra di essere parecchio infastidito dall’alchimia che si è creata tra Julia e Leo. E in effetti i due amici stanno passando molto tempo insieme, lasciandosi andare a confessioni di ogni tipo. Quando poi lo psichiatra si ritrova a raccontarle di essere stato abbandonato all’altare, proprio come l’imprenditrice aveva fatto tempo prima con Sergio, tra i due si accende qualcosa: e si baciano appassionatamente! L’effusione porta Julia e Leo a passare la notte insieme. E’ nata una coppia? Forse è troppo presto per dirlo…

Sei sorelle/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Celia, un gesto disperato! Rosalia la salva...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 22 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che andiamo a Rio Muni e vediamo come Carmen abbia preso la decisione di mettersi in proprio, fondando una sua ebanisteria concorrente a quella del padre. La giovane infatti ha scelto questa strada dopo aver capito che con Don Francisco non c’è proprio verso di ragionare, mentre Patricia continua a metterle i bastoni tra le ruote, facendo anche di tutto per allontanarla da Victor. Carmen è consapevole che realizzare questo suo progetto non sarà semplice, ma è l’unico modo che ha per non avere più a che fare con la sua perfida matrigna.

Terra amara/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Mujgan ancora gelosa di Zuleyha e Yilmaz

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la sintonia tra Leo e Julia aumenta ogni giorno di più, tant’è che i due si lasciano andare a confidenze intime. Poi lui riesce a convincerla a partecipare a una terapia con la madre Diana. Chi comincia ad essere infastidito di questa alchimia è Tirso. Intanto Elena si avvicina al mondo di Dani e scopre qualcosa in più sui ragazzi trans, ma ciò non sembra essere abbastanza per suo figlio. Chloe trova per caso dei volantini sull’associazione per trans.

Carmen, dato che suo padre non ha accettato la sua richiesta di assumere Victor, decide di lasciare l’azienda di famiglia per aprire un’ebanisteria tutta sua. Ángel riceve le pressioni della madre affinché soffi a Ventura il suo progetto sul Rio Club. Il ragazzo è indeciso fino all’ultimo perché sa cosa vuol dire mettersi contro il noto e perfido imprenditore. Allo stesso tempo non vuole tradire la fiducia di Linda, che è stata una buona amica per lui, quindi le lancia una proposta: e se si candidassero insieme per la gestione del Rio Club? Patricia scopre che Kiros sta saltando molte ore lavorative in favore dello studio e lo rimprovera.

Beautiful/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Steffy ricorda Finn, poi una dolorosa verità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA