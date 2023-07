Un altro domani/ Anticipazioni 26 luglio 2023: Tirso in terapia da Leo, che sorpresa per Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 luglio, ci dicono che Julia è sconcertata quando scopre che Tirso è in terapia da uno psicologo, e ancora di più quando scopre che il terapeuta è… Leo! Alla giovane non piace che i due abbiano un rapporto così stretto. Intanto, Mario ha la brillante idea di proporre sua nipote, assistente infermieristica, come sostituta di Chloe in ebanisteria. L’uomo continua a insistere affinché Julia assuma sua nipote e per avere una risposta affermativa ricorre a un metodo “discutibile”, che lascia l’imprenditrice tra l’incudine e il martello. Dopo aver esitato sul suo futuro, Tirso finalmente decide cosa ne sarà del suo hotel. Una decisione che lascia Chloe molto preoccupata, perché non vuole proprio tornare a lavorare con Dani per via di come è finita la loro amicizia.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 26 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha proposto al padre un’alternativa all’organizzazione tradizionale della sua attività: assumere Kiros. Ciò permette anche ai due ragazzi di riavvicinarsi e di riprendere quella complicità che sembrava perduta. La ragazza poi cerca di impedire a Francisco di avere pietà di Patricia, mentre discute duramente con lei sull’opportunità di dare a Kiros maggiori responsabilità in fabbrica. Mariano è determinato a conquistare Linda, ma si mette nelle mani del peggior consigliere possibile: Faustino, il cugino di lei.

Víctor, intanto, continua a soffrire da solo e in silenzio, senza trovare alcun sollievo dal suo dolore per la perdita della madre. Sia il rapporto con il padre che con Carmen raggiungono una tensione tale da far temere il peggior esito. Quale delle due corde sarà quella che si spezzerà per prima? Nel frattempo, l’atteggiamento irritante del cugino di Linda finisce per esaurire la pazienza di Mariano, che si impone lo scopo di smascherare una volta per tutte il nuovo arrivato.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il matrimonio di Carmen e Victor viene cancellato a causa della morte improvvisa di Inés. La donna è stata uccisa da Patricia, ma quest’ultima preferisce nascondersi e cerca asilo da Ventura, causando non poche preoccupazioni a Victor stesso. Quest’ultimo poi decide di rompere il fidanzamento con Carmen perché è ancora molto scosso dalla morte di sua madre. Nel presente, Julia chiede a Leo di aiutare Tirso a superare il suo trauma dopo l’incidente, ma Diana non è d’accordo con la figlia. Inoltre l’albergatore non vuole essere aiutato. Elena si offre di ospitarlo per aiutarlo nella sua guarigione e sperare che, prima o poi, le dica di quale malattia stia soffrendo. I rapporti tra Dani e Chloe sono ormai al capolinea. Mario vorrebbe che sua nipote avesse un lavoro in città, quindi pensa di chiedere a Julia.

