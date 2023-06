Un altro domani/ Anticipazioni 28 giugno 2023: la proposta di Julia a Leo

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 giugno, ci dicono che Julia e Leo sono diventati una coppia molto affiatata. Passano diverso tempo insieme, e l’imprenditrice sembra essere pronta a compiere il grande passo e voltare pagina. C’è però qualcosa che la turba. Lo psicologo appare misterioso su certi aspetti della sua vita, ma proprio quando decide di aprirsi alla sua fidanzata per farle conoscere il suo grande segreto, lei lo anticipa con una proposta allettante. In cosa consiste? Julia gli chiede di tornare a vivere da lei. Una decisione che spiazza Leo, poiché che dovrà di nuovo fare i conti con la presenza di Diana. Il ragazza quindi appare molto indeciso sull’accettare o meno l’offerta della ragazza…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 28 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ventura è diventato un uomo ancora più pericoloso dopo aver scoperto il tradimento di Don Francisco. Il padre di Carmen ha infatti reintegrato Víctor nella sua azienda. Quindi il potente uomo d’affari non esita un secondo a minacciare Patricia di fare del male ad Ángel se non ottiene l’imminente licenziamento di Víctor. A questo punto Carmen comincia seriamente a pensare che Ventura non si fermerà davanti a niente e nessuno pur di ottenere ciò che vuole. Anche se questo vuol dire far del male alle persone a lei care.

Nel frattempo, Linda ha iniziato a gestire il Rio Club, ma il suo debutto non è brillante come si aspettava. La giovane perde molta clientela e sospetta che dietro questa fuga ci sia Patricia, la quale non ha ancora perdonato il fatto che don Benigno abbia preferito Linda a lei per la gestione del Club.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Leo passano la notte insieme e i due sembrano molto uniti. Tale sintonia non passa inosservata, e Tirso comincia un po’ a infastidirsi. Chloe scopre che Dani gli ha mentito, e non capisce perché non le abbia detto nulla quando ha capito di essere un ragazzo trans. Leo poi invita Julia e Diana a iniziare una sessione di terapia insieme affinché madre e figlia riescano ad appianare le loro divergenze, ma è un’impresa ardua. Tirso ed Erik fanno pace e il ragazzo comincia ad accettare finalmente la relazione dello zio con sua madre.

Carmen comincia a temere non solo per la vita di Victor, ma anche per la sua quando viene aggredita dagli uomini di Ventura. L’intervento fortuito di Kiros impedisce che accada il peggio, ma è chiaro che il potente uomo d’affari deve essere fermato prima che sia troppo tardi. Linda può finalmente gioire poiché il Rio Club è suo!











