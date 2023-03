Un altro domani/ Anticipazioni 28 marzo: Erik vede qualcosa che non doveva…

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 marzo, ci dicono che Julia non sa come dire a Sergio che tra loro è finita del tutto e che non è intenzionata a dargli una seconda possibilità. Intanto Erik assiste a una scena che lo lascia completamente infuriato, ma anche deluso. Infatti Tirso e Olga si baciano di nuovo, e il giovane scopre così che i due hanno una relazione. Completamente tramortito, Erik scappa di casa e finisce per caso alla festa dei veterani dove rompe il prezioso giradischi di Mario. Incapace di gestire il proprio disgusto per aver visto sua madre e suo zio insieme, il ragazzo finisce per trasformarsi di nuovo in quel giovane irrequieto e fastidioso che i vicini non sopportavano.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 28 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Linda sospetta che Alicia non possa essersi suicidata perché non ne avrebbe avuto motivo, quindi per forza qualcuno deve averla uccisa. Già, ma chi? A creare ancora più caos ci sarà la Guardia Coloniale che si presenterà a sorpresa durante la veglia funebre per portare via il feretro di Alicia: il sospetto è che la polizia voglia indagare più a fondo, non volendo credere all’ipotesi del suicidio. Intanto Carmen è determinata a scoprire dove si trova Victor, soprattutto vuole sapere se il suo ex fidanzato sta bene. Enoa, invece, vuole annullare le sue nozze con Kiros dopo averci pensato a lungo: la domestica è consapevole che condannerebbe il ragazzo a una vita di infelicità dato che è innamorato di Carmen.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è depressa e si chiede se, dopo la rottura con Sergio, troverà mai qualcuno in grado di amarla quanto lui ha fatto. E in quel momento avviene un colpo di scena perché il ragazzo le chiede una seconda possibilità. Ribero fa fatica ad accettare la fine della sua storia con Chloe, che l’ha lasciato completamente distrutto. La ragazza cerca di spronarlo ad andare avanti. Nel passato, a Rio Muni, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia.

Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco. Alla veglia funebre per Alicia, la madre della giovane non si presenta.











