Un altro domani/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Ventura minaccia Patricia!

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 giugno, ci dicono che Ventura arriva a minacciare perfino una sua alleata come Patricia pur di ottenere quello che vuole. Nel momento in cui la dark lady scopre che Francisco ha organizzato una piccola festa per celebrare il ritorno di Victor in fabbrica, la donna non può fare a meno di essere preoccupata per la vita sua e dei suoi cari. Infatti Ventura potrebbe decidere di vendicarsi contro tutti loro, senza esclusione di colpi. Nel momento in cui Patricia decide di parlare col potente uomo d’affari nella speranza di raggiungere un accordo, ne resta solo delusa.

Infatti Ventura non esita a minacciarla e le dà solo 48 ore per convincere Victor a tornare a casa. Patricia a quel punto ha un solo asso nella manica: raccontare a suo figlio dell’aggressione di Carmen a opera degli uomini di Ventura. Victor quindi si decide di affrontare il padre. Da un lato il giovane si troverà a dover placare le ire di Ventura, dall’altra invece dovrà tenere a freno le pressione di Carmen che non vuole si metta in mezzo.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 29 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Chloe e Dani continuano ad essere al centro di un forte allontanamento, tanto che Elena ne è davvero angosciata. La donna cerca quindi di convincere Chloe a riappacificarsi con il figlio, ma la ragazza non ne vuole sapere. Ormai ha eretto un muro contro l’amico, e non intende affatto perdonarlo. E mentre Julia prende una decisione importante nei riguardi della sua relazione con Leo, sua madre Diana ha finalmente fatto il grande passo per espandere la sua ristretta cerchia di amici aprendo un profilo su una app di appuntamenti.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen comincia a temere non solo per la vita di Victor, ma anche per la sua quando viene aggredita dagli uomini di Ventura. L’intervento fortuito di Kiros impedisce che accada il peggio, ma è chiaro che il potente uomo d’affari deve essere fermato prima che sia troppo tardi. Linda può finalmente gioire poiché il Rio Club è suo!

Julia e Leo passano la notte insieme e i due sembrano molto uniti. Poi la giovane gli propone di tornare a vivere a casa sua, ma lo psicologo è titubante. Diana si chiede quali intenzioni abbia Leo nei riguardi di sua figlia. Chloe scopre che Dani gli ha mentito, e non capisce perché non le abbia detto nulla quando ha capito di essere un ragazzo trans. Leo poi invita Julia e Diana a iniziare una sessione di terapia insieme affinché madre e figlia riescano ad appianare le loro divergenze, ma è un’impresa ardua. Tirso ed Erik fanno pace e il ragazzo comincia ad accettare finalmente la relazione dello zio con sua madre.

