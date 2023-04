Un altro domani/ Anticipazioni 3 aprile: Carmen corre un grande rischio!

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 aprile, ci dicono che Carmen rischia grosso! Il suo aiutare di nascosto Victor, fornendogli il cibo necessario, non passa inosservato, dato che Francisco se n’è accorto e l’ha confrontata. La ragazza cerca di spiegare a suo padre il motivo delle sue azioni, e gli prega di mantenere il segreto: se Ventura lo venisse a sapere, Victor sarebbe in pericolo. D’altra parte, il figlio di Ventura è consapevole che se vuole avere qualche possibilità di lasciare il Paese, deve avere l’aiuto di Carmen. Per questo motivo, Francisco continuerà a supportare le azioni di sua figlia, pur sapendo del rischio in cui incorre.

Intanto, la guardia coloniale continua a indagare sulla morte di Alicia, mentre Inés ed Angel non fanno altro che accusarsi l’un l’altro del terribile accaduto. Sembra che l’incidente fatale della ragazza, che da tempo ormai minava alla felicità dei due, invece di avvicinare la coppia, abbia prodotto l’effetto opposto. Riusciranno i due a risanare il loro rapporto o è davvero finita?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 3 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Sergio ha messo in atto la sua vendetta nei confronti di Julia e la annunciato che sono ancora legalmente sposati. La notizia sconvolge la giovane imprenditrice, che si rende conto di essere ancora legata al suo ex e non sa come uscirne. Julia si confida con Elena al riguardo per cercare di trovare una soluzione a questo problema, o quantomeno arginarlo. A loro si unirà anche Diana, preoccupata per lo stato di sua figlia. Quel che è certo è che Julia non è disposta a stare ferma senza combattere, quindi farà in modo di sciogliere questo nodo legale.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Erik assiste a un bacio tra Olga e Tirso. Turbato, il ragazzo fugge e finisce alla festa per i veterani dove distrugge il prezioso giradischi di Mario, che si infuria con lui. Julia, rimasta sola, si chiede se troverà mai un uomo che la ami come Sergio. Intanto quest’ultimo, dopo l’ennesimo rifiuto da parte dell’imprenditrice, si prepara a mettere in atto la sua vendetta quando scopre che sono ancora legalmente sposati. Nel passato, Francisco scopre che Carmen sta nascondendo Victor dagli occhi di Ventura, ed è preoccupato per sua figlia poiché teme che, una volta scoperta, ci possano essere conseguenze per lei e tutta la famiglia. Le indagini sulla morte di Alicia proseguono, rendendo Inés ed Angel davvero turbati e sempre più in crisi come coppia.











