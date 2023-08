Un altro domani/ Anticipazioni 4 agosto 2023: il piano di Carmen per restare in Africa

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 4 agosto, ci dicono che Julia non sta vivendo il suo momento migliore a livello personale. Tra i tanti problemi che ha, la giovane inizia ad avere seri dubbi sulla vera relazione che hanno Tirso ed Elena. Sembra che la convivenza tra i due abbia intensificato quei sentimenti che Julia aveva nei confronti di Tirso e che credeva fossero scomparsi nel tempo. Julia, inoltre, è anche al limite a causa sia di sua madre Diana che di Leo; la convivenza è impossibile e l’intera situazione sta diventando insostenibile.

Al contrario, la convivenza tra Elena e Tirso procede senza intoppi poiché i due si sentono più in sintonia che mai. Poi, una serie, accade qualcosa di completamente inaspettato che fa cambiare il loro rapporto per sempre. Dani ha iniziato a notare un’inaspettata tristezza in Manu che attribuisce subito a quello che è successo alla festa in onore di Julia. Il giovane non sa che la ragazza nasconde qualcosa di più importante.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 4 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Patricia è molto arrabbiata con Carmen per la cena che ha preparato per i suoi genitori. La ragazza ha orchestrato tutto per far sì che i due cambino idea e le permettano di vivere in assoluta libertà la sua relazione con Kiros. Il loro matrimonio rischia di essere scoperto a causa di Dolores, che è in costante stato di allerta per sua figlia e teme possa compiere qualcosa di avventato. Stanca della continua sorveglianza di sua madre, Carmen arriva a prendere una drastica decisione per il suo futuro. Faustino e Linda sono arrabbiati con Víctor per averli incastrati a un appuntamento abbastanza “caldo”.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dolores è intenzionata a riportare sua figlia in Spagna poiché crede che l’ambiente di Rio Muni non sia adatto a lei. Kiros rinnova il suo amore per Carmen e, per scongiurare una sua partenza, le chiede di sposarla. Carmen quindi orchestra un piano per convincere i suoi genitori a lasciarla in Africa. Tra Linda e Faustino l’atmosfera si fa bollente. Nel presente, Elena e Tirso continuano ad avvicinarsi e la loro sintonia non passa inosservata in città, e Julia si scopre gelosa di loro. La convivenza tra Leo e Diana va sempre peggio. Manu continua a nascondere qualcosa su di lei, all’insaputa di Dani, che è molto coinvolto nella loro relazione.











