Un altro domani/ Anticipazioni 7 giugno 2023: Victor a un bivio, Carmen lo aiuta

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 giugno, ci dicono che Carmen continua a mostrare il suo pieno sostegno a Víctor, visto tutto quello che è successo negli ultimi tempi. Ventura, invece, vuole fermamente che suo figlio sia presente alla serata che ospiterà per i suoi amici e collaboratori. Il suo scopo, ovviamente, è ripulire la sua immagine. Il fatto che Inés insista tanto perché lui partecipi all’evento fa sentire Víctor coinvolto in un vero e proprio bivio da cui non sa come uscire. Per lo stesso motivo, decide di agire in merito. E mentre il rapporto tra Carmen e Victor si rafforza, il legame tra la ragazza e Kiros è sempre più astioso. Il giovane si sente trascurato nonché usato, quindi finisce per allontanarsi ancora di più da lei.

Linda continua a portare avanti il suo desiderio per cercare di diventare la nuova proprietaria del Rio Club, ma per farlo deve trovare la persona che ha fatto conoscere ai suoi genitori le sue intenzioni di diventare la manager . La ragazza, però, non immagina affatto che sia Patricia la responsabile di questa situazione estremamente complicata.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 7 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia e Olga finalmente trovano un punto in comune e decidono di provare ad essere amiche. Inoltre la giovane imprenditrice è riuscita a calmare gli animi sia dei giornalisti che dei suoi fan. Nonostante tutto, questa tranquillità dura poco poiché viene a sapere dei problemi con la spedizione bloccata in Marocco, e ben presto capisce che dietro c’è la sua amica Elena. È lei che deve rendere conto di quanto accaduto. Ciò potrebbe influire sull’amicizia tra le due, quindi Elena deve essere molto paziente nel spiegare a Julia cosa è realmente avvenuto, e perché ha evitato di parlarne di un problema così grande.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la convivenza con Diana è un incubo per Julia, che cerca di mediare tra i due. In compenso, gli ordini in bottega aumentano, così come i turisti, e Tirso non può che esserne soddisfatto. Chloe e Dani sono preoccupati per il comportamento di Ribero, che da quando è tornato da Berlino si mostra davvero cambiato. Mario prendere Erik sotto la sua ala protettrice.

A Rio Muni, Victor viene rilasciato, ma fa difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni dopo la sua terribile esperienza in carcere. Carmen cerca di aiutarlo come meglio può, trascurando sempre di più l’amico Kiros, che invece è completamente immerso nei suoi studi. Linda decide di rilevare il Rio Club, ma ha bisogno di un piano affinché riesca a realizzare il suo sogno.

