Un altro domani/ Anticipazioni 7 ottobre: Ventura affida ad Angel una valigetta…

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 ottobre: una valigetta misteriosa per Angel…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 ottobre, ci dicono che Carmen fa tutto il possibile per impedire a Kiros di essere il suo compagno in tutto ciò che riguarda i preparativi del matrimonio. Nonostante gli sforzi, sembra che la volontà sia di don Francisco che di Víctor finisca per prevalere. E i due, lavorando a stretto contatto, finiscono per riavvicinarsi molto…

Ventura affida ad Angel una valigetta misteriosa, il cui contenuto non viene rivelato, e gli dice di non perderla di vista per nessuna ragione. Ciò fa ancora di più insospettire Patricia… Intanto Inés è molto sconvolta nel vedere come, a poco a poco, suo marito stia introducendo Ángel ai loro sconsigliabili incontri notturni che si svolgono al Río Club. Con il pretesto che si tratta di un incontro di lavoro, quello che fanno davvero è tutt’altro che negoziare…

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 ottobre: Julia in ansia, Sergio la supporta

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia e Sergio continuano ad evitare di destare sospetti, mentre organizzano insieme la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili della figlia di Diana che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. La loro vicinanza e complicità non passa inosservata, anche perché Sergio non lascia Julia neanche per un secondo.

La giovane è molto in ansia per l’evento perché, se tutto andrà bene, ciò le permetterà di compiere un passo in avanti con la sua bottega e farsi conosce a più clienti anche oltre il paese. Il suo ex le sta ovviamente vicino, dandole tutto il supporto di cui ha bisogno.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. La loro ritrova alchimia non passa inosservata, e ad accorgersene è Elena, che da giorni si chiede se il riavvicinamento all’amica sia in realtà un altro dei suoi scopi per salvare un matrimonio ormai naufragato. La donna interrogherà la figlia di Diana per capire se tra i due sia scoppiato di nuovo l’amore, ma nonostante cerchi di negarlo, Elena capirà tutto. La coppia intanto si trova ad dover organizzare la Giornata del Mobile…

Victor ha affidato a Kirso l’incarico di aiutare Carmen con i preparativi del matrimonio, dato che lui è troppo impegnato con il lavoro in fabbrica. Una mossa sbagliata poiché ignora i sentimenti che ancora legano la sua promessa sposa al domestico…











