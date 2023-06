Un altro domani non va in onda oggi/ Cosa c’è al suo posto e quando torna su Canale 5

Un altro domani non va in onda oggi su Canale 5

Un altro domani non va in onda il 13 giugno. Oggi, Canale 5 non trasmetterà la nuova puntata della soap spagnola, che si fermerà come altri programmi sulla rete. La morte di Silvio Berlusconi, annunciata nella mattinata di ieri, ha costretto Mediaset a cambiare il suo palinsesto, sospendendo film, serie tv e fiction, per promuovere l’informazione sulla notizia della scomparsa dell’ex Premier. Così oggi, a partire dalle 13:45, Canale 5 manderà in onda uno speciale Tg 5 che proseguirà per tutto il pomeriggio, fino alle 18:25 circa. Di conseguenza, gli spettatori non vedranno le soap: soppressi Beautiful, Terra amara e Un altro domani. Niente paura, lo stop sarà momentaneo e i programmi dovrebbero riprendere la normale messa in onda da giovedì.

Un altro domani lascia quindi il posto allo speciale Tg 5 su Silvio Berlusconi, e domani Mediaset dovrebbe seguire in diretta i funerali di stato del leader di Forza Italia. Ecco quando tornerà in onda la soap spagnola che segue le vicende, tra passato e presente, di Carmen e sua nipote Julia.

Un altro domani, anticipazioni prossima puntata su Canale 5

Nella prossima puntata di Un altro domani, ci saranno amare conseguenze per Victor. Dopo l’oltraggio ricevuto, Ventura non ha assolutamente motivo per non punire suo figlio. Un simile affronto non può essere perdonato. Carmen è molto preoccupata per l’amico, e teme che suo padre possa arrivare addirittura ad ucciderlo. Ventura si spingerà fino a tanto? Intanto Kiros si allontana sempre di più da Carmen, troppo occupata a pensare a Victor. Ángel, invece, ha una conversazione molto rivelatrice con Linda sulla gestione del Río Club. E ben presto la ragazza capisce che il giovane non è il buon amico che credeva, e probabilmente ha spifferato il suo progetto di rilevare il Rio Club a sua madre, Inés, che in effetti sembra conoscere certi dettagli di cui solo Linda e il giovane erano a conoscenza.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia cerca di capire cosa possa aver spinto Leo a cercare un’altra sistemazione, e teme che sua madre abbia fatto qualcosa da costringerlo ad andarsene. Ma l’amico tiene molto alla sua privacy e non sarà facile per la ragazza farlo parlare. L’amicizia tra Julia e Tirso è a un bivio, mentre lui deve anche tenere a bada Erik, il cui rapporto non va più così bene perché non accetta che suo zio abbia una relazione con sua madre Olga.

A Rio Muni, Ventura organizza una serata con i suoi soci e stimati colleghi allo scopo di ripulire il suo nome, dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto suo figlio. Per questo motivo invita Victor a partecipare e a fare buon viso a cattivo gioco. Il ragazzo, però, finisce col rovinare gli intenti del padre, che giura di fargliela pagare. Carmen è molto preoccupata per la situazione dell’amico, che da quando è uscito di prigione è letteralmente cambiato. Kiros riceve il sostegno dei suoi colleghi operai che appoggiano la sua volontà di mettersi a studiare per emanciparsi.

