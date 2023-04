Un altro domani non va in onda oggi/ Quando torna la soap su Canale 5?

Un altro domani non va in onda oggi 10 aprile

Un altro domani non va in onda a Pasquetta. Come Terra amara, anche la soap spagnola di Canale 5 salta l’appuntamento nel pomeriggio di lunedì 10 aprile. Per rispettare la festività pasquale, la rete Mediaset ha deciso di fare a meno delle due soap per proporre due film che andranno in onda dalle 14:10 (occupando prima la fascia oraria di Terra amara, poi quella di Un altro domani). La prima pellicola trasmessa è Adeline, la seconda è Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato. La trama ruota intorno a Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, che riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, il quale però ignora importanti verità sul suo conto.

Lo stop con Un altro domani sarà solo per oggi; le vicende di Julia e Carmen tornano infatti già da domani. Nelle prossime puntate vedremo l’evolversi delle storyline passate e presenti sempre in parallelo: in Guinea, Carmen organizzerà la fuga di Victor, ma qualcosa non andrà come previsto; ai giorni nostri, invece, sua nipote Julia è alle prese con la vendetta di Sergio, che si fa sempre più subdolo e determinato a mettere mani sulla sua attività.

Un altro domani, anticipazioni prossima puntata dell’11 aprile

Nella prossima puntata di Un altro domani, in onda martedì 11 aprile, tutto è pronto per la fuga di Victor. Kiros è riuscito ad avere tutto il necessario per farlo scappare senza incrociare la temibile Guardia Coloniale: cartine, itinerari e documenti falsi. Tutte le indicazioni sono nelle mani di Carmen, ma bisogna soltanto aspettare l’orario giusto, come da accordi. E mentre il tempo passa, sale anche la tensione la paura di essere scoperti. Nel presente, invece, Julia e la sua squadra continuano a sopportare la pressione di Sergio. La tensione in bottega è al limite perché nessuno sopporta la presenza di Sergio, che viene visto come una minaccia incombente su tutta l’attività. Julia potrebbe riuscire a sbarazzarsi di lui. Infatti l’imprenditrice riesce ad avere un incontro con la titolare di un importante showroom che potrebbe salvarla. Tuttavia Sergio è in agguato, e ancora pronto a sabotare ogni iniziativa della ragazza.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio fa sapere a Julia che i due sono ancora legalmente sposati. La giovane imprenditrice è sconvolta e i suoi amici cercano di supportarla come meglio possono. A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Anche Inés, di nascosto dal marito, sta aiutando il ragazzo, ma i suoi tentativi vengono scoperti da Ventura: la donna deve quindi rinunciare a dare soldi al figlio. Intanto, Inés ha altri grattacapi quando la guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e lei ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza.











