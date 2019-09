Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 19 settembre: Francesco in carcere per omicidio

Un passo dal cielo 5, dopo aver incollato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share con la puntata d’esordio, torna in onda oggi, giovedì 19 settembre, con la seconda puntata. Al centro della trama ci sarà Francesco Neri (Daniele Liotti) che è costretto a fare nuovamente i conti con il passato. Il capo della guardia forestale che pensava di aver finalmente voltato pagina sentendosi pronto per una nuova vita dopo la morte della moglie Livia, torna indietro nel tempo dopo una clamorosa scoperta. Francesco, infatti, potrebbe avere un figlio e l’omicidio di una donna che era a conoscenza di ulteriori dettagli della vicenda che lo riguarda, gli causa numerosi problemi. Emma, nel frattempo, dopo aver rischiato la vita ed essere stata salvata proprio da Francesco decide di restare a San Candido non solo per aiutare Neri, ma anche il maestro Albert Kroess, ancora in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile diretto ad Emma, ma cosa accadrà esattamente nella seconda puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: FRANCESCO ARRESTATO PER OMICIDIO

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 5 dal titolo “Le radici del male”, la vita di Francesco Neri viene nuovamente sconvolta. Il ritorno a San Candido di Emma rappresenta una ventata d’aria fresca per il capo della Forestale che, da un lato vorrebbe lasciarsi andare al sentimento che prova per la Giorgi e, dall’altro, teme di farle solo del male come ha fatto in passato con tutte le persone che ha amato. Mentre Vincenzo cerca di convincerlo a non lasciare andare via Emma, ma a vivere con lei il sentimento che entrambi provano, Francesco entra in contatto con una donna, ex adepta di Deva che è a conoscenza di dettagli sul suo figlio misterioso. Quando il corpo della donna viene ritrovato senza vita, tutte le prove sembrano contro Francesco e Vincenzo non può fare altro che arrestarlo.

UN PASSO DAL CIELO 5: VINCENZO PAPA’ SINGLE DELLA PICCOLA CARMELA

Periodo complicato anche per Vincenzo che, dopo essersi sentito in paradiso per la nascita della piccola Carmela, si è ritrovato solo dopo la decisione di Eva di abbandonare sia lui che la figlia. Deciso a non arrendersi, Vincenzo si trasforma in un papà single crescendo da solo la piccola Carmela, ma cercando di scoprire dove si trovi Eva per convincerla a tornare a casa per assumersi le proprie responsabilità e fare la mamma. Tuttavia, Eva decisa a non tornare indietro, continua a rifiutare ogni aiuto mentre Vincenzo si avvicina a Valeria, nuovo membro della guardia forestale. I due vivono insieme nella foresteria della Guardia Forestale e, insieme, oltre a farsi compagnia, cercano di affrontare i rispettivi problemi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA