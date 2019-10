Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 31 ottobre: Kroess torna ad uccidere? Emma…

Un passo dal cielo 5 si sta avviando verso il gran finale. Giovedì, 31 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette l’ottava puntata della fiction interpretata da Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Matteo Oscar Giuggioli, Sinja Dieks e con Matteo Martari nel ruolo di Albert Kroess. Nella nuova puntata dal titolo “La fuga”, Emma e Francesco vivranno nuovamente insieme dopo la proposta di matrimonio del bel forestale che la Giorgi ha accettato con gioia. La coppia, tuttavia, si ritroverà di fronte ad un nuovo ostacolo e che sembra insormontabile per la loro felicità. A San Candido, nel frattempo, tornerà a vivere Eva mentre sul maestro Albert Kroess, la morte di un carcerato getterà nuove ombre.

UN PASSO DAL CIELO 5: KROESS HA UCCISO DI NUOVO?

Nell’ottava puntata di Un passo dal cielo 5, dopo aver tentato di conquistare il cuore di Emma che gli ha preferito Francesco, Albert Kroess si mette nuovamente nei guai. Sul maestro, infatti, la morte del suo compagno di cella, getta nuove ombre. Vincenzo Nappi e Francesco Neri che sta provando a capire più in profondità Kroess, tornano ad indagare su di lui. Kroess, dunque, è tornato ad uccidere? A scatenare i dubbi di Francesco e Vincenzo è proprio Albert che decide di fuggire dall’allevamento dei cavalli Moser in cui lavora durante il giorno. Ad avvisare Francesco della fuga di Albert Kroess sarà proprio Emma: la Giorgi, dunque, ha scelto di schierarsi definitivamente dalla parte dell’uomo di cui è innamorata e con cui convolerà presto a nozze?

UN PASSO DAL CIELO 5: IL RITORNO DI EVA

Mentre sono impegnati a decidere la data del matrimonio, Emma e Francesco si ritrovano ad affrontare un nuovo ostacolo che, apparentemente, appare difficile da superare. Anche Vincenzo si ritrova a dover fare i conti con i propri sentimenti. Il ritorno di Eva a San Candido gli provoca sentimenti contrastanti: il commissario, da una parte vorrebbe fidarsi di Eva per dare una mamma alla piccola Carmela mentre, dall’altra, non riesce ad ignorare i sentimenti che prova per Valeria. Per Eva e Vincenzo, così, arriva il momento della resa dei conti: la coppia, infatti, arriva ad un punto di svolta.



