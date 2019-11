Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 7 novembre: Francesco tra Elena ed Emma

ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA UN PASSO DAL CIELO 5

Giovedì 7 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette la nona e penultima puntata di Un passo dal cielo 5. La fiction con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Matteo Oscar Giuggioli, Sinja Dieks e Matteo Martari si avvia verso il gran finale. Dopo la confessione di Emma che, prima di diventare sua moglie, ha deciso di confessargli il tradimento con Kroess, Francesco trova conforto in Elena, la psicologa che nei suoi confronti prova dei forti sentimenti. Arrabbiato con la donna che ama, Francesco si concentra sulle indagini e, con Vincenzo, parte per la Germania per scoprire la verità sulla famiglia Moser e su Deva che è ancora molto presente nella comunità di San Candido. Il capo della Forestale è intenzionato a smascherare Albert Kroess e a ritrovare suo figlio, convinto che sia nascosto da qualche parte.

UN PASSO DAL CIELO 5: LA DECISIONE DI EMMA

Nella nona puntata di Un passo dal cielo 5 dal titolo “La sorgente dell’odio”, Vincenzo e Francesco uniscono le forze per scoprire cosa nasconde un banchiere dal passato misterioso. Sicuri che l’uomo sia, in qualche modo, legato a Kroess e a Deva, il commissario e il capo della guardia forestale partono per la Germania. I due giungono in un piccolo paesino tedesco dove sperano di trovare tutte le risposte che cercano alle proprie domande scoprendo finalmente la verità sul figlio che Neri sta cercando e su chi sia davvero Kroess. Durante il viaggio di Vincenzo e Francesco, Emma, rimasta sola a San Candido, ne approfitta riflettendo sulla propria vita. Innamorata di Francesco, la Giorgi, dopo aver cercato il perdono dell’uomo, prende una drastica decisione sul proprio futuro: lascerà per sempre San Candido dicendo addio a Francesco o deciderà di restare per riconquistare l’uomo che ama?

UN PASSO DAL CIELO 5: EVA CHIEDE L’AFFIDAMENTO DI CARMELA

Non è un momento sereno per Vincenzo che, dopo aver confessato ad Eva di non amarla più, si ritrova a combattere per non perdere l‘affidamento della piccola Carmela. Eva, tornata a San Candido con il desiderio di formare nuovamente una famiglia, di fronte alla decisione di Vincenzo, decide di chiedere l’affidamento esclusivo della bambina. Nappi, però, non ha intenzione di non lottare per tenere con sè la figlia di cui si è occupato, da solo, sin dal primo giorno. Nel frattempo, Valeria è sempre più legata non solo a Vincenzo, ma anche alla piccola Carmela. La famiglia Moser, infine, sembra nascondere qualcosa. In particolare, Bruno Moser nasconde un’indole violenta di cui si rende conto Isabella. I misteri della famiglia di Klaus, dunque, stanno per essere svelati?



